Wall Street finit en hausse, portée par Goldman Sachs et Moderna

(New York et Toronto) Wall Street a terminé dans le vert mercredi, malgré un repli en seconde partie de séance, dans un marché enthousiasmé par les résultats trimestriels de la banque Goldman Sachs et rassuré par une annonce de la biotech Moderna sur le développement d’un vaccin contre le coronavirus.