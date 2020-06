Portfolio Laval

Un paillis vert que s’arrachent les Américains

Faire pousser des fruits et des légumes en utilisant un paillis de plastique est une technique courante pour bien des agriculteurs. FilmOrganic a innové dans ce domaine en offrant une solution verte et plus économique en temps et en main-d’œuvre. Un produit prisé et distribué dans 35 États américains.