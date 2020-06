Pour limiter la propagation de la COVID-19, les établissements devront s’assurer du respect des recommandations de la santé publique et des spécialistes en santé et sécurité du travail.

Bonne nouvelle pour les adeptes du magasinage : les centres commerciaux de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette rouvriront leurs portes à partir du 19 juin.

Mayssa Ferah

La Presse

Le ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon a annoncé la nouvelle par communiqué vendredi soir.

Les commerces de services directs à la population et aux entreprises – les agences de voyages et les cordonneries par exemple – pourront reprendre leurs activités à compter du lundi 15 juin.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

Pour limiter la propagation de la COVID-19, les établissements devront s’assurer du respect des recommandations de la santé publique et des spécialistes en santé et sécurité du travail. On doit donc s’attendre à un nombre limité de clients dans les commerces et centres commerciaux. Des panneaux de plexiglas installés aux caisses, aux kiosques d’information et aux comptoirs des restaurants de la foire alimentaire ainsi qu’un sens de circulation unique seront également de mise.

Dans tous les espaces communs, une distance de deux mètres devra être maintenue entre les clients, sauf s’ils habitent sous le même toit ou si une personne offre un soutien ou un service à une autre.

Sans être obligatoire, le port du masque ou du couvre-visage demeure fortement recommandé.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE

À compter du lundi 15 juin à l’extérieur de la CMM, de la MRC de Joliette ainsi que de la ville de L’Épiphanie et à compter du lundi 22 juin pour ces territoires, les aires de restauration des centres commerciaux pourront accueillir des clients. Elles doivent toutefois être aménagées selon les consignes de santé publique, en favorisant la distanciation sociale et en limitant la contagion à l’aide de barrières physiques. La clientèle ne pourra pas se servir directement dans un comptoir d’aliments ou de couverts.