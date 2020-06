Dollarama: profits en baisse, ventes en hausse

(Montréal) Dollarama a affiché mercredi un bénéfice du premier trimestre en baisse par rapport à l’an dernier, alors que le détaillant a dû fermer plus de 100 magasins et augmenter ses dépenses pour protéger ses employés et ses clients de la pandémie de COVID-19.