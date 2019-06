L'initiative: Remisées, les bouteilles d'eau

À l'initiative d'un groupe d'employés, la Banque Nationale cessera d'acheter des bouteilles d'eau, tant à son siège social qu'à ses succursales, le 30 juin. Louis Vachon, président et chef de la direction de la BN, en a fait l'annonce le 24 avril lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires. L'institution a ainsi eu six semaines pour mettre en place cette initiative. « Notre groupe Impact positif environnement a travaillé de pair avec le service des approvisionnements de la banque, raconte Jean-François Cadieux, directeur principal, Affaires publiques et Responsabilité sociale d'entreprise de la BN. On a contacté les fournisseurs. On a présenté des solutions de rechange à nos unités d'affaires. Parallèlement, on a lancé la campagne J'apporte ma tasse, pour éviter qu'on ait à acheter 23 000 tasses ! La réponse a été excellente. Après l'annonce de Louis Vachon, les employés se sont mobilisés. Beaucoup ont mis l'épaule à la roue. »

Le geste: Allez skier !

« Lorsqu'il neige 25 cm dans un rayon de 150 km, incluant Le Massif, ils n'ont pas besoin de se déclarer malades pour aller skier. J'offre la journée s'ils n'ont pas de clients cette journée. » En entrevue à Infopresse, Hubert Bolduc a énuméré des mesures mises en place à Montréal International pour rendre le travail motivant pour ses jeunes employés. À la question « Est-ce que le rajeunissement de vos employés a transformé vos façons de faire au quotidien ? », le PDG a aussi répondu ceci : « Je ne les ai pas transformées, mais on met en place des mesures qui leur donnent beaucoup de liberté. [...] S'ils sont 10 à vouloir faire une activité quelconque, sauf aller au bar ou magasiner, je paie l'activité - tournoi de pétanque, randonnée en montagne, etc. On a aussi congé tous les vendredis après-midi durant l'été. Qu'ils choisissent de travailler le soir, le week-end, la tête en bas ou avec de la musique, l'important, c'est qu'ils produisent des résultats et on est très agressifs sur ce point. Ça peut sembler des détails, mais c'est l'accumulation de chacun d'entre eux qui rend le milieu de travail agréable. Et avec les résultats qu'on obtient, c'est clairement la recette gagnante. » (Source : Infopresse)

Le chiffre: 1 milliard

C'est la valeur de l'entreprise Canva, un outil web de design pour tous, fondée par l'Australienne Melanie Perkins en 2013. D'un petit groupe assis autour d'une table, au départ, l'entrepreneure gère maintenant plus de 250 employés. Comment devenir ou rester une bonne leader quand une entreprise croît rapidement ? « Une bonne communication est un des aspects les plus importants pour bien diriger et aider l'équipe à prendre de bonnes décisions, afin d'atteindre ses buts, explique-t-elle à Entrepreneur. Maintenant que nous sommes plus de 200 personnes réparties dans des bureaux à Sydney et Manille, c'est important de s'assurer que tous aient le plus d'informations possible. Chaque semaine, nous regroupons les gens pour partager. Nous avons aussi une structure composée de petites équipes qui sont ainsi agiles, peuvent agir rapidement et être maîtres de leur travail. » (Source : Entrepreneur)

L'étude: Le mentorat en prend pour son rhume

Deux ans après son apparition, le mouvement #moiaussi continue d'ébranler les milieux de travail, selon un sondage de SurveyMonkey pour LeanIn.org, qui travaille à l'importance d'appuyer les femmes dans leur carrière. En effet, 60 % des directeurs américains sondés disent être mal à l'aise à l'idée d'être mentor pour une jeune femme, d'accomplir un travail ou de socialiser avec une collègue. C'est 32 % de plus qu'en 2018. Cet inconfort se fait aussi sentir quand vient le temps de voyager par affaires, d'avoir des dîners d'affaires ou des rencontres. Bref, un nombre croissant d'hommes sont sur leurs gardes dans un contexte où le harcèlement et les agressions sexuels sont de plus en plus dénoncés. Or, privilégier le mentorat est impératif, selon Lean In. « Quand les femmes ont autant d'occasions de réussir et de diriger que les hommes, ça rend les lieux de travail plus sûrs et justes pour tous », lit-on sur le site de l'organisme.

