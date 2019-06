Non merci, SAQ, trop déconnectée

Imaginez le contexte. Une PME qui envoie paître l'un de ses plus gros clients potentiels au Canada. Et qui le fait dans une lettre ouverte pour dénoncer publiquement la gestion chaotique des employés de l'organisation.

Dans le milieu des affaires, ce genre de dénonciation est rarissime. Elle devient d'autant plus intéressante que l'organisation dénoncée est... la Société des alcools du Québec (SAQ) !

La PME à l'origine de cette affaire s'appelle Agendrix(1), de Sherbrooke. La firme de gestion des horaires, qui compte 20 employés, connaît une croissance exponentielle, avec une présence dans 26 pays. Ses clients sont RONA, les rôtisseries St-Hubert et Vidéotron, entre autres.

Sous la plume de son rédacteur marketing Michaël Thibault, la lettre ouverte décrit en détail le casse-tête de la gestion des ressources humaines de la SAQ, qu'elle juge « déshumanisée ». Elle met des liens internet vers tous les documents qu'elle cite, que nous avons vérifiés.

Le capharnaüm décrié est hérité de plusieurs années de rafistolage des conventions collectives. Le déclencheur de la lettre : l'affirmation selon laquelle le problème émane des limites du vieux logiciel d'assignation des employés SIGMA*, que la SAQ cherche à remplacer.

Selon l'auteur, appuyé par la direction d'Agendrix, « SIGMA n'est qu'une demi-mesure élaborée pour répondre à un problème né de principes de gestion archaïques. La solution n'est pas d'honorer ces principes en tentant de s'y conformer à l'aide d'un logiciel bouc émissaire. Ce sont les principes eux-mêmes - maudits - qui doivent être remis en cause ».

En clair, Agendrix dit ne pas avoir soumissionné pour concevoir un nouveau logiciel, car elle juge « trop contraignante, trop complexe et aucunement adaptée à la réalité d'aujourd'hui » la gestion des horaires des employés de la SAQ.

Et la toute récente convention collective, incompréhensible des employés, n'a pas allégé la lourdeur et « le style de gestion déconnecté de l'entreprise », selon Agendrix. La situation est déplorable, sachant les problèmes de rétention des employés de la SAQ que cause cette lourdeur, en cette ère de pénurie de main-d'oeuvre.

Des exemples ? Les employés doivent rester disponibles pour 38 heures pour un horaire de 10 heures, selon l'auteur. Ils ne peuvent planifier d'activités personnelles le samedi, car ils pourraient peut-être être appelés à faire un remplacement. Et ils doivent planifier leurs vacances 12 mois d'avance, écrit Michaël Thibault.

Pour ramener à l'horaire un employé qui s'est absenté, il faut jongler avec 6 documents et des explications s'étalant sur 13 pages ! Le Guide pour la vérification des rappels du syndicat SEMB-SAQ-CSN donne un exemple pour permettre de s'y retrouver dans le cas d'un employé qui s'absente pour une réunion du Groupe de travail consultatif (GTC).

Attachez vos tuques, amis lecteurs :

« Une employée est en absence pour son GTC de 13 h à 16 h et n'a pas obtenu d'heures lors de l'assignation prévisible. Une offre d'un rappel 10 h à 18 h se rend à elle. On doit lui offrir le rappel et lui assigner si elle l'accepte (ce devrait se faire avec la fonction Attribuer un besoin à un employé non disponible). Elle travaillera de 10 h à 11 h 30 et ira en dîner pour 75 minutes (60 minutes de dîner + une pause de 15 minutes). »

Vous n'avez pas compris ? Lisez la suite :

« De 12 h 45 à 13 h, elle sera en déplacement (le temps de déplacement peut varier) pour se rendre au lieu où se tient la rencontre GTC. De 16 h à 16 h 15, elle sera de nouveau en déplacement pour retourner à la succursale où elle a son assignation, et il lui restera 15 minutes de pause à prendre à un moment déterminé avec l'accord de son gestionnaire (à moins qu'elle n'ait pris sa pause pendant la rencontre du GTC), elle sera donc absente de la succursale de 11 h 30 à 16 h 15. »

Et ça se poursuit :

« Il faudra alors créer un autre rappel en conséquence pour combler cette plage, tout en respectant la règle des assignations de trois (3) à six (6) heures qui doivent se faire au minimum de 30 minutes. Appliquez cette procédure lors d'une vérification des rappels et ajoutez aux employées concernées les heures en conséquence. »

Alors, amis lecteurs, avez-vous mieux compris ?

Imaginez la vie des gestionnaires et des employés qui doivent vivre avec ces solutions syndicales-patronales que je croyais disparues. Et tout cela, pour permettre à notre monopole d'État de vendre des bouteilles d'alcool.

La lettre ouverte renvoie notamment au Plan 2018-2020 de la SAQ, selon lequel, lisez bien, « la convention collective des employés de succursale représente une occasion de simplifier nos façons de faire, d'augmenter notre efficacité opérationnelle, d'accroître notre agilité et d'alléger notre structure de coûts ».

L'auteur Michaël Thibault conclut ainsi : « SIGMA n'est ici que la pointe de l'iceberg. Un symptôme. Les décideurs de la SAQ devront entamer leur travail d'introspection en osant mettre les pieds dans une succursale. Laissez vos bilans de côté, allez donc voir votre monde et connectez un peu. Le bien-être de vos employés se chiffre peut-être difficilement dans Excel, mais il s'observe. »

Ouch !

Lisez la lettre ouverte d'Agendrix

La SAQ réplique

Invitée par La Presse à réagir, la SAQ affirme qu'elle n'est aucunement déconnectée de ses employés. La complexité de ses règles, dit-elle, est attribuable « à 50 ans d'historique de conventions collectives négociées de bonne foi entre la SAQ et son syndicat ».

La société d'État soutient que la nouvelle convention, signée en début d'année, a simplifié les « règles de supplantation, l'unification des statuts d'employés et la prévisibilité des horaires (10 jours d'avance au lieu des 5 prévus par la loi) ».

Selon la SAQ, qui compte 5500 employés et plus de 400 succursales, les employés doivent faire part de leurs vacances en mars, mais « il s'agit principalement d'un exercice de planification pour les vacances estivales ».

Bref, ce sont les relations patronales-syndicales qui ont tout compliqué. Mais au bout du compte, qu'est-ce que ça change pour les contribuables ? Comment peut-on justifier de telles règles chaotiques pour vendre des bouteilles d'alcool ? En 2019 ? À l'ère du commerce électronique ?

*NOTE: L'entreprise SIGMA-RH, qui conçoit des logiciels pour gérer les accidents de travail et qui compte la SAQ parmi ses clients, tient à préciser qu'elle n'a rien à voir avec le logiciel de gestion des horaires SIGMA mentionné dans ce texte.

(1) : Au moment de publier, on m'indique que La Presse fait partie des clients d'Agendrix.