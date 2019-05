 C2 : Comment réussir sans froisser les hommes 

Dans son dernier livre à succès How to Be Successful Without Hurting Men's Feelings, elle donne des trucs aux femmes gestionnaires pour que leur style de leadership tienne compte de l'ego masculin (parfois) fragile.

Les femmes dirigeantes doivent s'assurer qu'elles ne sont pas perçues comme étant envahissantes, agressives ou compétentes, suggère celle qui est aujourd'hui humoriste et écrivaine.

Visionnez ci-haut notre entrevue délirante avec l'Américaine Sarah Cooper, conférencière à C2 Montréal.