 Beaucoup d'argent dépensé dans les salons de jeux de Loto-Québec 

Il existe actuellement deux salons de jeu au Québec : un dans la capitale provinciale et un autre à Trois-Rivières. Souvent décrits comme des « mini-casinos », ces endroits proposent notamment des machines à sous, des appareils de loterie vidéo et des jeux électroniques comme la roulette, le Black Jack et le Keno.

Photo Patrick Sanfaçon, archives La Presse