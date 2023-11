Le décollage de la fusée Starship conçue par SpaceX repoussé à samedi

(Starbase) SpaceX a repoussé d’un jour le deuxième lancement très attendu de la plus grande et plus puissante fusée jamais construite, Starship, en raison de problèmes techniques, a annoncé jeudi Elon Musk, le patron de l’entreprise américaine.