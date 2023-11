Robots et humanoïdes montrent leurs prouesses lors d'une exposition à Tokyo

Des ingénieurs du monde entier se réunissent à Tokyo pour présenter leurs inventions à l'occasion de l'exposition internationale de robots IREX 2023.

Agence France-Presse

On peut notamment y voir un humanoïde, créé par la société japonaise Kawasaki, capable de ramasser des sacs poubelles et de porter des boîtes.

« Le robot humanoïde est conçu comme un véritable homme, avec une taille de 180 centimètres et un poids de 80 kilogrammes, explique Mikihiko Makita, porte-parole, Kawasaki Heavy Industries. La devise de notre entreprise est de créer un humanoïde suffisamment robuste pour ne pas se briser même en cas de chute. »

L'humanoïde est équipé de nombreux capteurs, ce qui lui permet de se déplacer de manière autonome. Kawasaki aimerait le doter de l'Intelligence artificielle (IA) afin qu'il devienne « de plus en plus indépendant et qu'il puisse apprendre par lui-même. »

Autre attraction : un robot masseur fondé par la compagnie AUBO.

« Nous avons conçu le robot en nous basant sur le concept de la médecine chinoise. Nous avons déjà vendu plus de 5000 unités, dont un grand nombre dans des salons de massage en Chine », mentionne Yang Lei, porte-parole chez AUBO.