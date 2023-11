Jenni Gibbons (deuxième à droite) et Joshua Kutryk (à gauche), lors de l'annonce à l'Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert, faite par le ministre François-Philippe Champagne.

L’astronaute canadienne Jenni Gibbons a été nommée mercredi matin comme l’astronaute qui remplacera Jeremy Hansen si ce dernier ne peut pas participer à la mission lunaire Artemis 2.

Artemis 2 doit faire le tour de la Lune en 2025. Aucune femme n’a participé à une mission lunaire auparavant. Une autre femme, l’Américaine Christina Koch, fait partie de l’équipage d’Artemis 2.

Née en 1988, Mme Gibbons enseignait le génie à la prestigieuse Université Cambridge, au Royaume-Uni, quand elle a été choisie comme astronaute en 2017. Elle cite parmi ses inspirations l’ex-astronaute Julie Payette.

L’annonce, faite à l’Agence spatiale canadienne à Saint-Hubert, a aussi inclus la nomination du quatrième Canadien à faire un séjour à long terme sur la Station spatiale internationale, Joshua Kutryk. Né en 1982, il était pilote de chasse avant d’être nommé astronaute en 2017. Il ira pour six mois sur la station spatiale en 2025.

Trois astronautes canadiens ont séjourné six mois sur la station spatiale : Robert Thirsk en 2009, Chris Hadfield en 2012-2013 et David Saint-Jacques en 2018-2019. Julie Payette a pris part à la construction de la station spatiale en 1999 et y a séjourné brièvement lors d’une mission de la navette spatiale en 2009. À ce moment, il y avait deux Canadiens en même temps sur la station spatiale. C’est le seul moment où cela s’est produit.