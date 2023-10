Chaque semaine, notre journaliste répond aux questions scientifiques de lecteurs.

Comment se fait-il que les bébés ne se noient pas dans le ventre de leur mère puis commencent à respirer dès la naissance ? – Bernard Imbeault

C’est grâce à un processus fascinant qui, s’il connaît des anicroches, peut menacer la vie du bébé.

« Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le bébé n’avale pas le liquide amniotique », explique Pia Wintermark, une néonatologiste de l’Hôpital de Montréal pour enfants qui étudie les troubles du poumon chez le bébé naissant.

« Les poumons produisent un liquide qui les fait grandir », ajoute-t-elle. Lors de l’accouchement, ce liquide doit être expulsé pour que les poumons aspirent l’air.

Lors d’une naissance par voie basse, la compression fait sortir une partie du liquide. Ensuite, le bébé crie pour expulser le reste. Pia Wintermark, néonatologiste, Hôpital de Montréal pour enfants

Lors des césariennes d’urgence après un travail qui ne parvient pas à aboutir, les poumons du bébé ont aussi été comprimés par le vagin. Mais lors des césariennes électives, le bébé doit expulser seul tout le liquide. « Des fois, ces bébés respirent un peu plus vite, ils sont en détresse respiratoire parce que le liquide dans les poumons ne s’est pas encore résorbé. Ils viennent chez nous [en néonatalogie] et quelques heures après, ça va mieux. »

La Dre Wintermark étudie un trouble appelé asphyxie du bébé. « Ce sont des bébés qui ne crient pas et donc restent avec de l’eau dans leurs poumons. Ils ne peuvent pas respirer. »

Plusieurs causes peuvent mener à ce problème. Parfois, lors de l’accouchement, « l’utérus se rompt et le placenta se détache, ce qui coupe l’alimentation maternelle du bébé en nutriments et en oxygène. Ou alors, le cordon ombilical va avant le bébé dans le vagin et est comprimé. On va essayer de le ranimer, le stimuler, le frotter. On lui fait un massage cardiaque, on lui donne des médicaments. Mais parfois, il ne respire toujours pas ».

Viagra

Le traitement standard de ces bébés souffrant d’asphyxie est l’hypothermie à 33,5 degrés pendant 72 heures, pour éviter les dommages au cerveau. Il est utilisé couramment ici depuis 2010.

Mais dans certains cas, le manque d’oxygène a causé des dommages à certains organes, notamment le cerveau. « Le tiers des bébés qui ont été sous hypothermie pour cette raison ont des dommages neurologiques », précise la Dre Wintermark.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS Pia Wintermark avec un comprimé de sildénafil

La néonatologiste d’origine suisse travaille à un nouveau traitement surprenant : l’administration de sildénafil, aussi connu sous le nom de Viagra. « Le sildénafil empêche la dégradation des cellules nerveuses du cerveau et aide à en créer de nouvelles, et diminue l’inflammation du cerveau. On commence une étude multicentrique de phase II. »

L’avantage du Viagra est qu’il est déjà utilisé chez le bébé, pour contrôler la pression des poumons, et qu’il ne coûte pas cher. « L’hypothermie coûte cher et n’est pas toujours possible ou efficace dans les pays en voie de développement », note la Dre Wintermark.

Des recherches sont en cours pour comprendre le mécanisme qui permet au Viagra de protéger et réparer le cerveau endommagé par le manque d’oxygène à la naissance.

Hernie

Un autre problème pulmonaire sur lequel travaille la Dre Wintermark est la hernie diaphragmatique. Chez les bébés qui en souffrent, « les intestins sont dans les poumons du fœtus. On ne sait pas si les intestins sont montés à cause d’un développement insuffisant des poumons, ou si les intestins en montant empêchent le développement des poumons ».

Diverses interventions chirurgicales intra-utérines ont été essayées sans succès. Actuellement, le traitement standard est l’intubation rapide. « Il faut éviter qu’il y ait de l’air dans les intestins, car ça cause d’autres problèmes. On va stabiliser les bébés jusqu’à ce que le chirurgien puisse les opérer. Après, il faut que les poumons se développent. »