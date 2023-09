Modifications réclamées par la FAA

La fusée Starship reste clouée au sol

(Washington) La fusée la plus puissante jamais créée, Starship, développée par SpaceX pour des voyages vers la Lune et Mars, va rester clouée au sol le temps que l’entreprise fasse des dizaines de modifications réclamées vendredi par le régulateur américain, plus de quatre mois après son explosion en vol.