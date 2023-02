Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

De l’eau comme carburant

IMAGE FOURNIE PAR SONY Le cubesat Sphere-1 de Sony

Un satellite japonais testera cet hiver le premier moteur spatial à vapeur d’eau. Le cubesat Sphere-1 de Sony utilisera la technologie de Pale Blue, entreprise fondée en 2020 en s’appuyant sur des recherches de l’agence spatiale japonaise JAXA. La propulsion à vapeur d’eau éliminerait un risque environnemental lié aux satellites, soit leur carburant toxique. Sphere-1, un satellite qui fournira des images à des illustrateurs et des écoles, est en orbite depuis le début de janvier.

Quiz

Qu’ont découvert des chercheurs américains grâce à des tableaux de Monet et de Turner ?

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Le pont de Waterloo sur la Tamise, de William Turner (1775-1851)

La quantité de pollution atmosphérique qu’il y avait au XIXe siècle à Londres et à Paris. Les chercheurs de Harvard, qui ont publié leurs résultats à la fin de janvier dans la revue PNAS, ont trouvé que plus il y avait de pollution, moins il y avait de contraste dans les tableaux de ces maîtres, qui ont rendu ce qu’ils voyaient. Les chercheurs ont testé une centaine d’œuvres et les ont comparées à des photos prises dans des atmosphères plus ou moins polluées. La pollution était même liée à une pastellisation de la palette des peintres, une observation qui tient aussi pour les œuvres de Caillebotte, Pissarro et Morisot.

Le chiffre

3800 ans

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS La momie de Ramsès V date du XIIe siècle avant Jésus-Christ.

C’est l’âge minimum de la variole, selon une nouvelle étude italienne. Les généticiens et archéologues de l’Université de Milan viennent de confirmer, avec une analyse d’évolution génétique, que la variole était présente dans l’Égypte des pharaons, comme des analyses de momies, notamment celle de Ramsès V, l’avaient avancé ces dernières années. Cette nouvelle étude est publiée à la fin de janvier dans la revue Microbial Genomics.

Les secrets du béton romain

WIKIMEDIA COMMONS Le panthéon de Rome

Le Panthéon est le plus grand dôme en béton de ciment non armé à ce jour, et ce, depuis l’an... 128. Des aqueducs antiques en béton sont toujours utilisés par Rome. Cette durabilité du béton romain, comparé au béton moderne, intrigue les ingénieurs depuis belle lurette. Des chercheurs de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont trouvé la clé de l’énigme : il s’agit de fragments de chaux qui donnent au béton romain une capacité inégalée d’autoréparation. Ils ont expliqué pourquoi au début de janvier, dans la revue Science Advances.

Des réseaux sociaux aux troubles alimentaires

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Les réseaux sociaux augmentent le risque de troubles alimentaires.

Tous les écrans ne sont pas égaux. Les jeunes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux sont plus à risque d’avoir des problèmes d’estime de soi et des troubles alimentaires, selon une nouvelle étude de l’Université de Montréal. Les chercheurs montréalais, qui ont publié leurs résultats à la mi-janvier dans la revue Psychology & Health, ont suivi 3800 jeunes Montréalais pendant cinq ans.