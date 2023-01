Les appareils médicaux à la maison doivent être utilisés avec prudence, tiennent à rappeler des médecins

Une proportion importante de la population se sert d’eau du robinet pour des appareils médicaux à la maison, selon une nouvelle étude américaine. Cela pose un risque de contamination bactérienne.

« Nous avons été surpris de constater que beaucoup de parents utilisent l’eau du robinet pour les poires de rinçage nasal », explique l’auteure principale de l’étude publiée à la mi-janvier dans la revue Emerging Infectious Diseases, Shanna Miko, des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) du gouvernement américain. « Des données montraient que beaucoup de gens croient à tort que l’eau du robinet est stérile. Nos données confirment cela, mais quand même, on reste surpris. »

Le quart des répondants au sondage des CDC utilisent l’eau du robinet pour les appareils à pression positive visant à contrer l’apnée du sommeil, une personne sur sept pour les rinçages nasaux et 9 % pour rincer les verres de contact.

Ces résultats, probablement similaires au Canada, montrent qu’il est urgent de faire une campagne d’information auprès du public, selon Marie-Astrid Lefebvre, pédiatre infectiologue et responsable de la prévention et du contrôle des infections à l’Hôpital de Montréal pour enfants. « Personnellement, je n’ai jamais eu de cas d’infection liée à l’utilisation de l’eau du robinet pour les rinçages nasaux, dit la Dre Lefebvre. Mais l’eau passe très proche du cerveau, alors il y a un risque de méningite. On voit dans la littérature médicale des cas de ce genre. »

La Dre Lefebvre a par contre entendu parler directement par des collègues de cas d’infections oculaires liées à l’utilisation d’eau du robinet pour rincer les verres de contact. « J’ai des verres de contact et j’ai de la difficulté à imaginer d’utiliser l’eau du robinet, dit la spécialiste montréalaise. Mais je sais que ça arrive. »

L’eau du robinet peut convenir parfaitement si elle est bouillie, puis refroidie, notent les Dres Miko et Lefebvre.

Pneumonies

L’utilisation de l’eau du robinet dans les appareils à pression négative est aussi problématique, selon la Dre Miko. « La maladie du légionnaire et la mycobactérie non tuberculeuse causent des pneumonies et peuvent être présentes dans l’eau du robinet. Elles sont responsables de la majorité des infections liées à l’eau aux États-Unis. Les personnes âgées utilisent plus souvent les appareils à pression positive pour leur apnée du sommeil et elles sont plus vulnérables aux pneumonies. »

La maladie du légionnaire est justement liée à un congrès de l’American Legion, une association de vétérans, à Philadelphie, en 1966. Plus de 25 membres de la Légion, des hommes âgés, étaient morts à cause d’une tour de refroidissement du système de climatisation de l’hôtel où avait lieu la convention. La bactérie Legionella pneumophila était abondante dans la tour de refroidissement.

Campagne

L’utilisation de l’eau du robinet pour les appareils médicaux est plus fréquente en ville qu’en campagne (16 % contre 7 %). « C’est probablement parce que les gens de la ville ont rarement à s’inquiéter de leur approvisionnement en eau, dit la Dre Miko. En région rurale, il faut s’occuper de son puits, quand il manque de courant, il n’y a pas d’eau. On est plus conscient que l’eau courante est un privilège. » Curieusement, la proportion des gens qui boivent l’eau du robinet est plus élevée en campagne qu’en ville : 74 % contre 62 %.

Il n’y a pas de données systématiques sur l’impact des infections transmises par l’eau au Canada. Mais sur la base d’études américaines, le nombre de décès pourrait être de 100 à 200 par année au Québec. « Généralement, il s’agit de cas liés à des activités nautiques, dit la Dre Lefebvre. Mais il est certain qu’il peut y avoir une contribution de l’utilisation d’eau du robinet dans les appareils médicaux à la maison. » Des villes ont aussi chaque année des problèmes avec leur usine de traitement de l’eau. Une étude canadienne de 2017 fait aussi état de problèmes dans des communautés autochtones éloignées.