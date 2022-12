La capsule habitable de la mission Artemis 1 a réussi dimanche midi son amerrissage près des côtes de la Baja California mexicaine. C’est le dernier test important avant la première mission lunaire humaine depuis 1972.

« Le gros test d’Artemis est le retour sur Terre », expliquait cette semaine en entrevue l’astronaute David Saint-Jacques. « Il faut absolument vérifier que le bouclier thermique qui absorbe la chaleur de la rentrée dans l’atmosphère terrestre fonctionnera comme prévu. On n’a aucune manière de vérifier cela sur Terre. »

Quand une capsule revient de la Station spatiale internationale, elle rencontre l’atmosphère terrestre à 8 km/s. Mais Orion, la capsule d’Artemis, arrive à 12 km/s. Il faut donc la ralentir par un premier contact avec l’atmosphère, un peu comme un caillou qu’on fait rebondir une fois sur l’eau. La même tactique a été utilisée pour Apollo et pour des missions robotiques lunaires, mais avec un rebond moins élevé, avec une sortie seulement partielle de l’atmosphère terrestre. Le rebond complet d’Orion permet en outre d’amerrir plus près des côtes californiennes.

Si tout va bien, Artemis 2 devrait avoir lieu fin 2024 – la NASA a besoin de deux ans pour préparer cette mission, qui comprendra une mise en orbite autour de la Lune. Artemis 2 comprendra un astronaute canadien, qui sera vraisemblablement choisi d’ici l’été, selon Isabelle Tremblay, directrice des astronautes à l’ASC. Outre M. Saint-Jacques, les autres astronautes qui pourraient être choisis pour Artemis 2 sont Jeremy Hansen, Jenni Sidey-Gibbons et Joshua Kutryk. Artemis 3 devrait avoir lieu en 2025 et prévoit un alunissage.

Carburant

Autre bonne nouvelle, Artemis 1 a utilisé légèrement moins de carburant que prévu, selon Mme Tremblay. Un peu plus de 3,6 tonnes de carburant avaient été amenées vers la Lune, avec une marge de sécurité d’une tonne. La mission a brûlé environ 80 kg de moins que les prévisions.

M. Saint-Jacques, qui se trouve à Houston pour travailler sur les sorties des astronautes de la Station spatiale et les opérations du bras robotique canadien, a eu plusieurs discussions informelles avec les contrôleurs d’Artemis 1. « Il y a eu plusieurs petits ajustements, notamment dans les systèmes de communication et de navigation. Chaque morceau a été testé, mais jamais tout ensemble dans l’environnement opérationnel. »

Artemis 1 était « piloté » par des mannequins qui sont bardés de capteurs de radiations. « C’est la grosse inconnue. Sur Terre le champ magnétique nous protège des radiations spatiales, dit M. Saint-Jacques. La Station spatiale internationale est en orbite assez basse pour être pas mal protégée aussi. Avec les données d’Artemis 1, on pourra faire des ajustements aux équipements de protection des astronautes et de l’équipement. »

Comment les astronautes d’Apollo ont-ils été protégés des radiations ? « À l’époque le problème n’était pas très connu, alors on avait pris un peu de chance, dit M. Saint-Jacques. Ça a bien été, mais depuis on a fait beaucoup de progrès technologique alors il faut s’assurer que tout ira bien. »

Le système qui alimentera en oxygène la cabine des astronautes et enlèvera le CO 2 qu’ils exhalent n’a pas été testé sur Artemis 1, mais cela n’inquiète pas M. Saint-Jacques outre mesure. « On a beaucoup d’expérience dans ce domaine. Et on a utilisé le système pour faire circuler de l’azote. Si ça marche avec l’azote, ça va marcher avec l’oxygène. »

Génération Artemis

David Saint-Jacques est emballé par les images d’Artemis 1. Les caméras sont bien meilleures que celles d’Apollo. C’est vraiment trippant. Je pense que les jeunes vont embarquer. Ça va être la génération Artemis. »

Deux missions canadiennes Alors qu’Artemis 1 revenait sur Terre, deux technologies ontariennes ont pris le chemin de la Lune à bord de la mission privée Hakuto de la compagnie japonaise Ispace. Hakuto, qui comprend un atterrisseur et un rover, utilisera le système d’imagerie de Canadensys et l’ordinateur d’analyse géologique de Mission Control. Une firme de Sherbrooke, NGC Aérospatiale, analysera l’imagerie de ces deux technologies ontariennes pour affiner son système de positionnement et de guidage, qui pourrait être utilisé pour un équivalent lunaire du système GPS terrestre.