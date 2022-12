Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Un œuf dans l’espace

Un ancien ingénieur de la NASA devenu youtubeur a réussi après trois ans d’efforts à apporter un œuf à la frontière de l’espace et à le récupérer intact après une chute libre de 30 km. Avec l’aide d’anciens collègues, notamment l’un des responsables des enveloppes protectrices d’atterrissage de sondes martiennes, Mark Rober a mis en ligne à la fin de novembre une vidéo décrivant son labeur. Qui a dit que les vidéos de science devaient absolument illustrer des technologies utiles ?

Quiz

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Ce jeu a été inventé aux Pays-Bas après la Seconde Guerre mondiale.

Quel jeu vient finalement d’être maîtrisé par l’intelligence artificielle ?

Stratego. Contrairement à ce qu’on peut penser, ce jeu est difficile à maîtriser pour un ordinateur parce qu’il combine un aspect stratégique et un problème d’« informations partielles » semblable à celui du poker. Dans Science à la fin de novembre, des ingénieurs informatiques de la firme britannique DeepMind annoncent que leur programme s’est hissé dans le palmarès des trois meilleurs joueurs de l’histoire sur la plateforme Gravon, avec un taux de succès de 84 %. Stratego a été inventé aux Pays-Bas après la Seconde Guerre mondiale.

Le chiffre

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Il n’est probablement pas nécessaire de boire 2 L d’eau par jour.

500

C’est la quantité moyenne supplémentaire d’eau, en millilitres, qu’un homme boit par rapport à une femme dans une journée, selon une nouvelle étude internationale. Dirigée de l’Université du Wisconsin à Madison et publiée à la fin de novembre dans Science, l’étude a mesuré la quantité d’eau perdue et récupérée par le corps de 5600 personnes de tous les âges de 26 pays. Une femme de 20 ans de 60 kg, habitant dans une région comme le nord des États-Unis ou le sud du Canada, doit consommer 2,7 L d’eau par jour. Or, plus de la moitié de cette eau provient de la nourriture, selon les chercheurs. Ce qui signifie que la recommandation de boire 2 L d’eau par jour est surestimée.

Le rhume et le froid

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Le corps humain est bel et bien plus vulnérable au rhume par temps froid.

Des immunologues de l’Université Harvard ont enfin découvert pourquoi la sagesse populaire lie le fait de prendre froid à un risque plus élevé de rhume. Des molécules situées dans le nez, qui ont une activité antivirale, sont moins efficaces quand leur température est inférieure à 20 oC (rappelons que la température corporelle est de 37 oC). L’étude a été publiée au début de décembre dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. D’autres études n’avaient pas trouvé de risque plus élevé de rhume par temps froid, mais n’avaient pas vérifié si le nez des cobayes était froid, avancent les auteurs.

Détecter la viande avariée

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Une invention de l’Université Concordia pourrait aider les gens à détecter de la viande avariée.

Des chercheurs de l’Université Concordia ont mis au point un biocapteur mince comme du papier qui peut détecter une toxine associée à la viande avariée. Cette toxine, la putrescine, est responsable de l’odeur typique de la viande en putréfaction. Elle est toxique en grande quantité, mais indique aussi la présence probable de bactéries. Dans la revue Applied Bio Materials au début de décembre, les chercheurs montréalais expliquent le taux de succès de ce biocapteur pour repérer la putrescine dans de la viande laissée plusieurs jours à température ambiante. Ils veulent maintenant abaisser son coût de production.