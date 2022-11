Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Un cubesat en péril

L’un des dix cubesats (des satellites cubiques miniatures) lancés dans l’espace en même temps que la mission lunaire Artemis 1, le 16 novembre, vient de connaître des problèmes. Le petit satellite LunaH-Map, qui doit détecter de l’eau sur la Lune, n’a pas pu allumer son moteur. La NASA a révélé cette semaine ce problème, qu’elle espère régler. Sinon, LunaH-Map pourrait être redirigé vers des astéroïdes pour les analyser. Quatre autres cubesats d’Artemis 1 ont aussi des problèmes, peut-être liés aux multiples reports du lancement.

Quiz

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Tour de l’Horloge à Montréal

Quel changement dans la mesure du temps surviendra en 2035 ?

La seconde intercalaire disparaîtra. À la mi-novembre, la Conférence générale des poids et mesures a décidé que cette seconde, qu’il faut ajouter de temps à autre au Temps universel (UTC) parce que la vitesse de rotation de la Terre est ralentie par des interactions complexes avec la Lune et le Soleil, est trop compliquée à gérer par les équipements informatiques et de géolocalisation. Elle doit en effet être ajoutée de manière aléatoire — exactement 27 fois depuis 1972. Une nouvelle procédure de correction, qui ne nécessiterait qu’un ajustement par siècle, sera arrêtée d’ici 2026 par la Conférence.

Le chiffre

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Les poissons et fruits de mer, ici dans le tableau La poissonnerie de Bartolomeo Passerotti (1529–1592), contiennent de la vitamine B12.

De 10 à 13 %

C’est la proportion des personnes âgées québécoises qui ont une déficience en vitamine B12, selon une nouvelle étude de l’Université de Sherbrooke. Les chercheurs en santé communautaire, qui ont publié leurs résultats au début de novembre dans le Journal of Nutrition, ajoutent que les recommandations fédérales actuelles de prendre 2,4 microgrammes de vitamine B12 par jour en supplément sont insuffisantes pour les personnes âgées. Elles devraient être deux fois plus élevées, parce que son absorption varie en fonction du taux de calcium dans le corps. Or, nombre de personnes âgées ne consomment pas beaucoup de produits laitiers. La vitamine B12, dont la carence peut causer des problèmes d’énergie et immunitaires, est présente dans la viande, les poissons et fruits de mer, les œufs et les produits laitiers.

Des perfluorés dans les crèmes

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Les cosmétiques et produits de soins personnels vendus au Canada contiennent des perfluorés.

Les cosmétiques et produits de soins personnels vendus au Canada contiennent des perfluorés qui ne sont pas décrits parmi les ingrédients, selon une nouvelle étude de l’Université de Montréal. Dans la revue Environmental Science & Technology à la mi-novembre, les chercheurs décrivent les perfluorés présents dans une quarantaine de produits cosmétiques courants. Dans l’un des cas, le taux de perfluorés est de 10 à 100 fois plus élevé que les normes canadiennes. Les perfluorés sont des produits résistants à la chaleur et à l’eau qui sont très peu biodégradables ; à de très hauts taux, ils ont été associés à un risque accru de certains cancers, et à des taux plus bas, à des problèmes immunitaires.

Une tortue de trois tonnes

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ AUTONOME DE BARCELONE Illustration de la tortue préhistorique Leviathanochelys aenigmatica

Un fossile d’une tortue marine de 3500 kg et de 5 m de long a été mis au jour en Catalogne. Les chercheurs de l’Université autonome de Barcelone, qui ont décrit Leviathanochelys aenigmatica à la mi-novembre dans les Scientific Reports, ont excavé son fossile entre 2016 et 2021. Ils estiment que la bête a vécu il y a entre 72 et 84 millions d’années. Le précédent record de poids pour une tortue préhistorique — elle pesait une tonne – était détenu par Stupendemys geographicus, dont des fossiles ont été découverts en Amérique du Sud.