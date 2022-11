De l’espoir pour vaincre la malaria

Après plus d’une centaine de tentatives infructueuses en un demi-siècle, un vaccin efficace contre la malaria semble à portée de la main. En septembre, un vaccin britannique a affiché une efficacité de 80 %. Et les succès de la lutte contre la COVID-19 pourraient rendre possibles d’autres traitements et prophylaxies.