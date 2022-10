En mai dernier, une tempête de sable inhabituelle a envoyé 4000 personnes à l’hôpital en Irak. Les changements climatiques semblent s’accompagner de tempêtes de sable plus dévastatrices au Moyen-Orient. Les quelques experts de ce phénomène météorologique qui existent dans le monde font des pieds et des mains pour comprendre ce qui se passe.

Mathieu Perreault La Presse

El Niño et la Niña

Les tempêtes de sable du printemps dernier étaient surtout dues aux phénomènes météorologiques El Niño et la Niña, selon Carlos Pérez Garcia-Pando, climatologue au Centre régional de la poussière de Barcelone de l’Organisation météorologique mondiale. « Des vents plus forts que la normale, probablement à cause de La Niña, aggravent les tempêtes de sable, dit M. Garcia-Pando. D’autres études ont montré ce phénomène associé à La Niña. Il y a aussi une sécheresse plus importante que d’habitude dans la région, sans laquelle il n’y aurait pas autant de poussière à déplacer. »

RÉE DU SITE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE Tempête de sable à Dubai en 2019

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE Tempête de sable à Dubai en 2019

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE Tempête de sable à Dubai en 2019 1 /3





Sécheresses

Les changements climatiques pourraient avoir un impact sur la fréquence et l’intensité des tempêtes de sable par l’intermédiaire des sécheresses. « La quantité de poussière au Moyen-Orient semble avoir augmenté par un facteur de deux entre 2000 et 2010, dit M. Garcia-Pando. Le cycle des sécheresses semble suivre un rythme de l’ordre des décennies. Donc, il est encore trop tôt pour savoir si les changements climatiques ont un effet sur les sécheresses dans la région, même si en théorie elles devraient être plus fréquentes ou sévères. »

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE Tempête de sable à Homs en Syrie en 2015

Guerres

En 2015, une saison inhabituellement forte de tempêtes de sable a frappé le Proche-Orient. La poussière soulevée par les véhicules et les bombes des combattants de la guerre civile syrienne a été immédiatement montrée du doigt. Mais une étude américaine a montré que la raison des tempêtes de sable plus importantes était un renversement des vents de l’Afrique du Nord. « La guerre en Syrie a causé un abandon de l’agriculture, mais ça n’a pas augmenté la quantité de poussière à cause d’une mauvaise irrigation », explique l’auteur principal de l’étude publiée en 2016 dans les Environmental Research Letters, Anthony Parolari, de l’Université de Marquette, au Michigan. « Au contraire, il y avait plus de végétation qu’auparavant parce que les champs étaient laissés à eux-mêmes. Les guerres au Moyen-Orient ont beaucoup d’effets négatifs, mais ne semblent pas exacerber les tempêtes de sable, sauf dans les cas où des lacs sont asséchés par des pays en amont qui retiennent les eaux de cours d’eau. »

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE Une tempête de sable vue du ciel en Namibie

L’a b c des tempêtes de sable

L’Afrique du Nord est la région la plus importante dans le monde pour sa contribution à la poussière atmosphérique, selon M. Garcia-Pando. En général, une tempête de sable est générée par de grosses particules de sable, qui sont déplacées par les vents. À cause de leur masse, elles retombent rapidement, mais elles déplacent des particules de sable plus fines, qui peuvent rester des heures ou des jours en suspension. Ce sont ces particules fines qu’on retrouve dans les tempêtes de sable.

L’Islande

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE Tempête de sable en Islande

Il existe en ce moment trois centres de prédiction des mouvements de poussière atmosphérique qui peuvent émettre des alertes de tempête de sable : celui de la Méditerranée en Espagne, un centre sino-coréen pour l’Asie de l’Est, et un centre dans les Caraïbes qui s’intéresse à la poussière africaine arrivant dans les Amériques. « Notre centre en Méditerranée s’occupe aussi de l’Islande, qui est une source importante de poussière, avec des effets importants sur l’aviation, dit M. Garcia-Pando. On veut établir d’autres centres, pas seulement pour le Moyen-Orient, pour couvrir l’Asie centrale et l’Afrique du Sud. »

Les nuages

L’impact général de la poussière sur le climat planétaire est un domaine de recherche pressant. « On sait qu’elle a notamment un effet sur la formation et l’évolution des nuages, dit M. Garcia-Pando. De manière générale, on ne sait toujours pas si elle refroidit ou réchauffe la planète. Elle reflète la lumière du soleil, ce qui est un effet refroidissant, mais pas son action sur les nuages qui pourrait aussi avoir un effet de réchauffement. »

Pollution

Malgré leurs effets délétères sur la santé, les tempêtes de sable ne sont pas la principale source de particules fines au Moyen-Orient. « Les gouvernements de la région se disaient souvent impuissants face au problème des particules fines, parce que l’on considérait qu’elles étaient surtout générées par les tempêtes de sable », explique Jos Lelieveld, climatologue de l’Institut Max-Planck pour la chimie à Mainz, en Allemagne. Il est l’auteur principal d’une étude sur le sujet, publiée à la fin de septembre dans la revue Communication Earth and Environment.

Les chercheurs de cette ville située entre Stuttgart et Bonn ont organisé la première campagne de collecte de données sur les particules fines, cause de maladies respiratoires au Moyen-Orient. « Nous avons travaillé à partir d’un navire en 2017, dit M. Lelieveld. À notre grande surprise, la combustion de carburants fossiles est la source de 90 % des particules fines. Ce type de pollution est aussi mauvais dans la région qu’il l’était en Chine il y a 15 ans. Aujourd’hui, la qualité de l’air est bien meilleure en Inde et en Chine qu’au Moyen-Orient. »

Cela signifie-t-il que les sommes consacrées à l’étude des tempêtes de sable sont mal investies ? « Non, parce qu’elles affectent les voies respiratoires supérieures plus que la pollution. Aussi, il y a une interaction entre la pollution et les grains de sable. C’est la prochaine question de recherche importante. » Avec 5 % de la population mondiale, le Moyen-Orient émet 7,5 % des gaz à effet de serre de l’humanité.

Quelques exemples

L’asthme dans les Barbades : en 2001, une étude publiée dans la revue Global Change and Human Health a lié une forte augmentation (x 17) de la fréquence de l’asthme dans les Barbades à un nombre plus important de tempêtes de sable d’origine nord-africaine.

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’ORGANISATION MÉTÉOROLOGIQUE MONDIALE Le Dust Bowl au Texas dans les années 1930

Le Dust Bowl : dans les années 1930 en Oklahoma et en Arkansas, une sécheresse inhabituelle a aggravé les conséquences pour les sols de l’agriculture nouvellement mécanisée, provoquant des tempêtes de sable et un appauvrissement des terres qui a forcé 3,5 millions de personnes à l’émigration vers d’autres États.

Les murs de sable : ce sont des tempêtes de sable de taille « méso », intermédiaire entre un phénomène local et planétaire. « On a encore de la difficulté à prédire les tempêtes qui frappent une région entière », dit M. Garcia-Pando.

PHOTO JORDISTOCK, ARCHIVES GETTY IMAGES Une énorme tempête de sable s’abat sur la ville de Khartoum, au Soudan.

Les tempêtes de sable du Kalahari : la plupart des tempêtes de sable touchent l’hémisphère Nord. Mais le désert du Kalahari, qui s’étend en Afrique du Sud, en Namibie et au Botswana, semble s’agrandir depuis quelques décennies sous la pression démographique. « On réalise qu’il faut maintenant s’intéresser davantage aux tempêtes de sable du Kalahari », dit M. Garcia-Pando.

Le lac Ourmia, en Iran : jusque dans les années 1990, le lac Ourmia était au deuxième rang des lacs salés les plus vastes de la planète. Une sécheresse inhabituelle combinée à une intensification des cultures gourmandes en eau a réduit de 95 % son étendue. « Les sédiments des lacs asséchés sont des sources importantes de poussière pour les tempêtes de sable », note M. Garcia-Pando.