Glissements de terrain en hausse

Au cours des 50 dernières années, les catastrophes occasionnées par des glissements de terrain sont devenues 10 fois plus fréquentes, a constaté une étude parue dans Nature. Celle-ci rappelle que 80 % des glissements de terrain aux conséquences dramatiques surviennent dans les régions tropicales, souvent en raison de fortes pluies. Or, rappelle l’étude, les projections climatiques montrent que l’intensité des pluies diluviennes dans ces régions pourrait doubler d’ici la fin du siècle. Les auteurs signalent que 80 % des personnes tuées par un glissement de terrain en Amérique latine et dans les Caraïbes depuis 2004 vivaient dans des habitations de fortune. Seulement 41 % des catastrophes du genre sont survenues dans ces régions. L’étude plaide pour un renforcement des infrastructures et une meilleure planification du développement urbain.

Quiz

Où se trouve le plus important glacier au monde ?

PHOTO HANDOUT, AGENCE FRANCE-PRESSE Le glacier Thwaites, situé en Antarctique

Le glacier Seller, d’une superficie de 7000 m⁠2, se trouve en Antarctique. C’est ce qui ressort d’une analyse effectuée par des chercheurs du National Snow and Ice Data dont les résultats ont été publiés dans Journal of Glaciology. Rappelons que les calottes glaciaires et les glaciers couvrent actuellement 12,5 % de la surface de la planète.

Le chiffre

47 000

PHOTO MARK SCHIEFELBEIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Une importante sécheresse a frappé la Chine.

Dans la seule province du Sichuan, en Chine, 47 000 hectares de cultures (soit la superficie de l’île de Montréal) ont été totalement perdus au cours des derniers mois en raison de l’importante sécheresse qui a frappé le pays. Au total, 433 000 hectares de cultures ont été touchés dans cette province, rapporte le magazine scientifique New Scientist.

Les jeunes affectés par la pollution de l’air

PHOTO QILAI SHEN, ARCHIVES BLOOMBERG Une jeune femme se protège de la pollution avec un masque dans les rues de Pékin, en Chine.

Des jeunes en pleine santé pourraient bien être affectés par la pollution atmosphérique, estiment des chercheurs du Penn State College of Medicine, aux États-Unis. Selon leur étude publiée dans le Journal of the American Heart Association, les jeunes exposés à des particules fines avaient plus de risques de souffrir d’arythmie cardiaque. Plus la concentration de particules inférieures à 2,5 micromètres est élevée, plus le risque de battements cardiaques irréguliers augmente, signale l’étude. Les experts se montrent particulièrement inquiets de constater des effets sur la santé cardiaque des jeunes même quand les niveaux de particules fines ne dépassent pas les normes officielles. Signalons que la pollution de l’air est un enjeu de plus en plus préoccupant dans de nombreuses grandes villes du monde.

Trop chaud pour les feuilles des arbres ?

PHOTO COLE BURSTON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Les arbres sont certes des alliés contre la pollution, mais il y a une limite...

Les arbres sont souvent présentés comme l’une des meilleures solutions face aux changements climatiques. Mais si le réchauffement planétaire nuisait à leurs capacités à absorber le carbone dans l’atmosphère ? C’est ce que suggère une étude de l’Université d’État de l’Oregon qui vient d’être publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Selon les auteurs, les feuilles des arbres ne seraient pas en mesure de se refroidir à un niveau inférieur à la température ambiante. Du coup, la capacité des arbres à extraire du carbone serait compromise. Cette découverte contredit une théorie contraire au sein de la communauté scientifique. Notons que plusieurs études suggèrent déjà que de nombreuses forêts du monde approchent de leur limite thermique pour l’absorption de carbone.