Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine.

Mathieu Perreault La Presse

Les clans des cachalots

Les grands cachalots du Pacifique se divisent en sept clans linguistiques, selon des biologistes allemands. C’est la première fois qu’une division symbolique d’une population est observée chez des animaux. Les chercheurs de l’Institut Max-Planck ont publié, au début de septembre dans PNAS, leur analyse de 23 429 ensembles de clics sonores, captés dans 23 endroits du Pacifique. Ceux qui ne rencontrent jamais les cachalots d’autres clans utilisent moins leur « langue », soit les clics sonores typiques de leur clan, que les cachalots qui rencontrent souvent des cachalots d’autres clans.

Quiz

Quelle nouvelle inquiétude est soulevée à propos des mégaconstellations de satellites internet ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SPACEX Déploiement de satellites internet Starlink en 2019

Elles pourraient entraver la défense planétaire contre les astéroïdes, selon un sondage mené auprès de 34 experts en la matière. Le quart d’entre eux étaient extrêmement inquiets que les constellations de milliers de satellites en orbite basse, comme Starlink de SpaceX, nuisent aux observations au crépuscule — un moment important pour la détection de nouveaux astéroïdes pouvant s’approcher de la Terre. Le sondage du Collège de génie Olin, au Massachusetts, publié au début de septembre, souligne aussi que les mégaconstellations de satellites vont compliquer les lancements de sondes, utilisées notamment dans le cadre d’une éventuelle mission de détournement ou de destruction d’un astéroïde menaçant.

Le chiffre

3

IMAGE TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ HARVARD Illustration de l’étoile LkCa 15 et de son disque protoplanétaire

Trois millions d’années. C’est l’âge maximal de la plus jeune exoplanète jamais observée, un exploit accompli par des astronomes de l’Université Harvard. Croquée par l’observatoire ALMA au Chili, cette jeunesse appartient au système solaire LkCa 15, situé à 518 années-lumière de la Terre dans la constellation du Taureau. L’étoile LkCa 15 est relativement jeune et est entourée d’un « disque protoplanétaire » où se cache l’exoplanète, qui se trouve 42 fois plus loin de son étoile que ne l’est la Terre du Soleil. Cette exoplanète, dont l’existence a été avancée dès 2015 puis rejetée, pourrait n’avoir qu’un million d’années. L’étude a été publiée dans les Astrophysical Journal Letters.

Des jambes au cerveau

PHOTO ANDREA MOHIN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Il y a une corrélation entre la force des jambes et les risques de problèmes cognitifs comme la résolution de problèmes.

Les personnes âgées qui ont une faible masse musculaire dans les jambes ont un risque deux fois plus élevé de déclin cognitif trois ans plus tard, selon une nouvelle étude montréalaise. Les chercheurs de l’Université McGill, qui publient leurs résultats dans JAMA Network Open au début de septembre, ont observé ce déclin cognitif (qui ne touche pas la mémoire) chez les 20 % des cobayes ayant les jambes les plus faibles. Dans la revue Sleep, des chercheurs de l’Université Concordia ont noté que, parmi les adultes ayant un bon sommeil au départ, 2 % recevaient un diagnostic d’insomnie trois ans plus tard — et ces insomniaques avaient 1,7 fois plus de risques de ressentir des troubles de mémoire.

Le sirop d’érable contre le psoriasis

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Le sirop d’érable est riche en umami, et lorsque pur à 100 %, contient des vitamines et des minéraux.

Une molécule du sirop d’érable pourrait être utilisée contre le psoriasis. Le québécol, identifié en 2011 à l’Université Laval, semble (en éprouvette) entraver la prolifération et la différenciation des cellules cutanées typiques de cette maladie, conclut une équipe de recherche au début de septembre dans la revue Pharmaceutics. Le québécol, un polyphénol, pourrait aussi être utilisé contre l’arthrite. Les polyphénols ont des propriétés antioxydantes.