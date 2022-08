PHOTO FOURNIE PAR LA NASA, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

L’image publiée lundi montre M74, ou la Galaxie du Fantôme, son cœur bleu vif et son impeccable spirale, observée par l’instrument MIRI, qui étudie l’infrarouge moyen et est le fruit d’une collaboration entre Européens et Américains.