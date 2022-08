Une nouvelle exoplanète composée à 30 % d’eau a été découverte en partie grâce à l’Observatoire du Mont-Mégantic. Elle est située à 100 années-lumière de la Terre et pourrait être habitable.

Mathieu Perreault La Presse

« On connaît une poignée d’exoplanètes potentiellement océaniques, et celle-ci semble la meilleure candidate », explique René Doyon, astrophysicien à l’Université de Montréal, qui est l’un des coauteurs de l’étude publiée la semaine dernière dans The Astronomical Journal. « On sait que certaines lunes de Saturne et Jupiter, comme Europe, Encelade ou Ganymède, ont une densité semblable et sont recouvertes d’eau glacée. Si elles étaient situées plus proche du Soleil, elles seraient probablement recouvertes d’eau liquide. »

L’exoplanète, appelée TOI 1452b, est en orbite autour d’une étoile quatre fois plus petite que notre Soleil. Elle a été découverte il y a deux ans par le télescope spatial TESS de la NASA, puis son existence a été confirmée par l’Observatoire du Mont-Mégantic. Ensuite, l’instrument SPIRou (spectropolarimètre infrarouge) du télescope Canada-France-Hawaii a analysé sa masse et son rayon. SPIRou a été conçu à l’Observatoire du Mont-Mégantic.

TOI 1452b est 70 % plus grosse que la Terre mais ne semble être que 4,8 fois plus massive. Cela pourrait signifier qu’elle est composée entre 10 % et 25 % d’eau, alors que la Terre ne contient que moins de 1 % d’eau.

L’étoile TOI 1452 fait partie d’un système solaire double, avec une autre étoile, dans la constellation du Dragon. La jumelle de TOI 1452 est située à 97 unités astronomiques, soit la distance entre Pluton et le Soleil (ou 15 millièmes d’année-lumière). « Nos observations ont permis la confirmation presque certaine qu’il s’agit d’un système binaire, dit M. Doyon. Il s’agit d’un système particulier, qui est situé dans une région du ciel qui est presque toujours observable. Ça a facilité les mesures. »

Fosses hydrothermales

Si TOI 1452b est habitable, quelle forme pourraient y avoir la vie ? « Certaines théories avancent que la vie est apparue au fond des océans, près des sources hydrothermales, dit M. Doyon. Il y a là un foisonnement de vie. Et certaines branches des bactéries les plus anciennes peuvent vivre dans des environnements extrêmes. »

La prochaine étape est l’observation de TOI 1452b par le télescope spatial James Webb, qui pourra confirmer la présence d’eau liquide. « Il faut voir si autant d’eau peut survivre longtemps sur des planètes dans la zone habitable », dit M. Doyon.