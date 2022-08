Réchauffement climatique

Vous dormirez moins

Les conséquences des changements climatiques sont déjà nombreuses et parfois catastrophiques. Elles peuvent aussi être insidieuses et affecter un aspect primordial de la santé humaine : le sommeil. Une toute nouvelle étude s’est penchée sur la question et les résultats indiquent que pour bien des gens, les nuits seront plus courtes dans un monde plus chaud.