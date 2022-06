Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

Les opioïdes remis en question

Les opioïdes prescrits pour la maison après une opération chirurgicale causent plus de mal que de bien, selon une nouvelle étude montréalaise. A partir d’une méta-analyse de 47 études, les physiologistes de l’Université McGill ont découvert que la prescription d’opioïdes en externe n’était pas associée à moins de douleur, mais plutôt à plus d’effets secondaires comme des nausées. Les opérations examinées étaient mineures, surtout dentaires, et modérées, notamment en orthopédie. Les prescriptions d’opioïdes aux convalescents sont aussi associées à un risque de dépendance à long terme aux États-Unis.

Quiz

Qu’ont découvert des chercheurs israéliens à propos de l’odorat ?

WIKIMEDIA COMMONS L'odorat, tableau du peintre néerlandais du XVIIe siècle Jan Miense Molenaer

Réponse : L’odorat influence qui nous choisissons comme amis. Selon les psychologues de l’Institut Weizmann, les amitiés qui se développent rapidement sont souvent entre des gens qui ont des odeurs similaires. Dans Science Advances à la mi-juin, ces chercheurs décrivent comment ils ont testé cette hypothèse avec des « nez électroniques » sensibles à dix odeurs différentes. D’abord avec 20 paires d’amis (non amoureux) rapportant que leurs liens se sont développés rapidement après une première rencontre ; puis avec 24 personnes à qui on a demandé de sentir des échantillons d’odeurs humaines provenant de leurs amis et d’inconnus – les odeurs de leurs amis étaient qualifiées de similaires. Les chercheurs israéliens avancent que ce résultat montre l’importance des odeurs dans les liens sociaux et l’importance d’habitudes et de lieux de vie communs, souvent générateurs d’odeurs particulières.

Le chiffre

80 %

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Éléphant de mer du Nord

C’est la proportion des proies de l’éléphant de mer du Nord qui sont capturées grâce à leurs moustaches plutôt que par leur vision. Ces résultats obtenus par des biologistes californiens proviennent de l’observation de cinq éléphants de mer, filmés pendant près de dix heures. Les vidéos ont montré que seulement 20 % de leurs proies sont bioluminescentes ou présentes à une profondeur où il y a encore de la lumière. Les moustaches des éléphants de mer détectent les déplacements d’eau associés aux mouvements de leurs proies, expliquent dans PNAS à la mi-juin les chercheurs de l’Université de Californie à Santa Cruz.

Une carte lunaire chinoise

IMAGE NSSC/CAS Carte lunaire chinoise

L’Académie chinoise des sciences vient de dévoiler la carte topographique la plus détaillée de la Lune. Elle comprend 12 341 cratères, 81 bassins, 17 types de roche et 14 autres groupes de structures, comme des volcans, des vallées, des crêtes et des dépressions appelées rilles. La carte a été dévoilée à la mi-juin dans le Science Bulletin et est basée sur les données des orbiteurs chinois.

Plus de protéines végétales plutôt que moins de protéines animales

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ LAVAL Protéines non animales

Les Québécois qui consomment moins de viande mangent aussi plus de sucreries, selon une nouvelle étude de l’Université Laval. Présentée par une étudiante en nutrition à la conférence annuelle de la Société américaine de nutrition (ASN), l’étude portait sur 1147 adultes. S’ils étaient classés selon leur consommation de protéines végétales, par contre, les gens qui en consommaient davantage avaient bel et bien une meilleure alimentation. La présentation a valu à son auteure, Gabrielle Rochefort, un prix de l’ASN.