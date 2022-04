Pourquoi le crémage d'un biscuit Oreo reste toujours du même côté ? Croyez-le ou non, mais des étudiants du Massachussetts Institute of Technology ont soumis le célèbre biscuit à une série de tests afin d'étudier la question.

La Presse

« Il y a ce problème fascinant d'essayer de séparer le crémage entre les deux biscuits, ce qui s'avère difficile », explique le bachelier Max Fan, étudiant qui a pris part à l'expérience.

Après avoir mis à l'épreuve les fameux biscuits, les étudiants ont constaté que la force requise pour séparer les biscuits est équivalente à celle utilisée lorsque nous tournons une poignée de porte et à 1/10 de celle utilisée pour ouvrir une bouteille. De plus, la tension de rupture est supérieure au fromage à la crème ou le beurre d'arachide, mais semblable à celle du fromage mozzarella. Finalement, les étudiants ont déterminé que les biscuits moins frais étaient plus susceptibles de mieux se séparer.

Conclusion ? Les jeunes chercheurs ont déterminé que la séparation inégale relevait du processus de fabrication. « Des vidéos du processus de fabrication montrent que le crémage est déposé sur le premier biscuit, ensuite, le second biscuit vient se déposer. Ce court délai pourrait expliquer que le crémage adhère mieux au premier biscuit », explique Crystal Owens, étudiante au doctorat au MIT.

Bref, cette expérience, loin d'être ordinaire, permet de rendre la science de la rhéologie, la branche de la mécanique qui consiste à étudier la résistance des matériaux aux contraintes et aux déformations, plus accessible. Avis aux intéressés : les plans de l'Oreometer se retrouvent sur GitHub.