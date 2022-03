Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Éric-Pierre Champagne La Presse

Les abeilles perturbées par les antibiotiques

Alors qu’on utilise de plus en plus d’antibiotiques pour traiter différentes cultures, il semblerait que ce procédé affecte notamment la capacité des abeilles à s’alimenter. C’est du moins la conclusion d’une étude menée par une équipe de l’Université Emory, à Atlanta, qui vient d’être publiée dans la revue Proceedings of the Royal Society B. Les chercheurs ont testé les effets de la streptomycine, un antibiotique, sur des bourdons fébriles (Bombus impatiens). Cet antibiotique est notamment utilisé par des producteurs de pommes et de poires. Les bourdons exposés à la streptomycine avaient plus de difficulté à trouver leur nourriture, ce qui, du même coup, peut affecter la pollinisation nécessaire à la production de fruits et légumes. Depuis plusieurs années, le déclin des insectes pollinisateurs inquiète particulièrement les scientifiques.

Quiz

Les changements climatiques sont-ils responsables des inondations en Colombie-Britannique ?

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Les conditions météo extrêmes ont provoqué des inondations historiques en Colombie-Britannique.

Oui, selon Xuebin Zhang, un scientifique d’Environnement Canada. Il a réalisé récemment une étude sur le sujet, qui n’a cependant pas encore été révisée par des pairs. Selon le chercheur, les changements climatiques ont « contribué de façon substantielle » aux rivières atmosphériques qui ont frappé la Colombie-Britannique pendant l’automne. Ces phénomènes météo se sont traduits par des pluies diluviennes pendant plusieurs jours dans la province.

Le chiffre

0,81

PHOTO JOSH LANDIS, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les icebergs souffrent du réchauffement de la planète.

La température moyenne à la surface du globe en février était de 0,81 ℃ supérieure à la moyenne enregistrée pendant le XXe siècle, a récemment annoncé la National Oceanic and Atmospheric Administration, aux États-Unis. Le mois de février 2022 a donc été au 7e rang des plus chauds en 143 ans, soit depuis que ces données sont comptabilisées. Par ailleurs, selon l’agence, il est « pratiquement certain » que 2022 figurera parmi les 10 années les plus chaudes depuis 1880.

Plus de contaminants dans les bouteilles recyclées

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Les bouteilles recyclées contiendraient une plus grande concentration de différents produits chimiques que les bouteilles neuves.

Si le recyclage des bouteilles de plastique est une bonne nouvelle pour l’environnement, des scientifiques appellent à de meilleurs procédés pour éliminer les produits chimiques qui peuvent s’y trouver. C’est le constat d’une étude publiée dans The Journal of Hazardous Materials, qui est en fait une méta-analyse de 91 études portant sur les contaminants retrouvés dans les bouteilles de plastique. Des chercheurs de l’Université Brunel de Londres ont pu établir que des bouteilles recyclées, faites de polytéréphtalate d’éthylène (PET), contenaient une plus grande concentration de différents produits chimiques que les bouteilles neuves. Pour 18 d’entre elles, les concentrations excédaient les normes.

Douleur : réactions neuronales différentes chez l’homme et la femme

PHOTO FIZKES, GETTY IMAGES La prévalence des douleurs chroniques est plus élevée chez les femmes.

Les douleurs sont-elles ressenties différemment selon qu’on soit un homme ou une femme ? Des chercheurs de l’Université Carleton et de l’Université Laval se sont récemment intéressés à la question, en étudiant les mécanismes neuronaux liés aux douleurs inflammatoires chroniques. Des tests ont montré que ces mécanismes neuronaux varient selon le sexe. Selon les scientifiques, c’est ce qui explique notamment que la prévalence des douleurs chroniques est plus élevée chez les femmes. L’un des souhaits des chercheurs, c’est que les recherches sur de nouveaux traitements contre la douleur tiennent compte de ces différences de sexe afin de trouver des traitements mieux adaptés aux hommes et aux femmes. L’étude a été publiée dans la revue Brain.