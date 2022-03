Quelques milligrammes de toute l'actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

Les fourmis contre le cancer

Les fourmis peuvent reconnaître l’odeur des cellules cancéreuses, selon des éthologues français. Leur utilisation pour la détection précoce du cancer pourrait être moins coûteuse que celle du chien, actuellement envisagée. Dans Science, à la mi-mars, les chercheurs de la Sorbonne ont montré que les fourmis pouvaient reconnaître le cancer de l’ovaire et faire la distinction entre des sous-types de cancer du sein. Elles étaient entraînées en quelques heures, en les récompensant avec de l’eau sucrée quand elles identifiaient correctement une cellule cancéreuse. La souris est aussi envisagée pour la détection olfactive du cancer.

Quiz

Quel bienfait du sauna vient d’être mis au jour par des chercheurs québécois ?

PHOTO GETTY IMAGES Le sauna protège contre l’alzheimer, selon une étude publiée au début de mars par des chercheurs de l’Université Laval et du CHU de Québec.

Le sauna protège contre l’alzheimer, selon une étude publiée au début de mars par des chercheurs de l’Université Laval et du CHU de Québec. Dans la revue Neurobiology of Aging, ils démontrent que l’augmentation de la température corporelle réduit l’altération de protéines tau, associée à cette maladie, dans le cerveau. Ils ont travaillé sur une souris transgénique et ont observé le même effet avec une lotion au menthol augmentant aussi la température corporelle. Une étude finlandaise avait montré en 2017 que les amateurs de sauna avaient moins de risque de souffrir d’alzheimer. Plusieurs études ont observé un effet protecteur d’une activité physique fréquente, qui augmente aussi la température corporelle.

Le chiffre

16 %

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Les adolescents québécois sont ouverts à la diversité des genres.

C’est la proportion d’adolescents québécois qui se déclarent d’une minorité sexuelle, selon une nouvelle étude de l’Université de Montréal. Il s’agit d’une proportion beaucoup plus élevée que dans d’autres études américaines, un phénomène que les chercheurs attribuent au fait que l’âge de consentement pour la participation aux études est plus bas au Québec (14 ans plutôt que 18), et donc que l’obstruction parentale est moindre. L’étude, publiée au début de mars dans la revue Archives of Sexual Behavior, porte sur 2700 participants. Environ 0,5 % des participants se déclaraient d’un genre différent du féminin et du masculin. La proportion de minorités de genre et sexuelles semble avoir augmenté depuis le début de la pandémie. Cette étude conclut également que la consommation de pornographie n’a pas augmenté avec la pandémie, contrairement à ce qu’on observait au printemps 2020 lors du premier confinement.

Une patrouille lunaire

IMAGE FOURNIE PAR LE LABORATOIRE DE RECHERCHE DE L’ARMÉE DE L’AIR AMÉRICAINE Illustration du Système de patrouille cislunaire

Les États-Unis vont lancer l’an prochain un satellite de surveillance spatiale qui couvrira la région entre la Lune et la Terre, a annoncé au début de mars le Laboratoire de recherche de l’armée de l’air américaine (AFRL). L’entreprise qui bâtira le ou les satellites nécessaires pour le Système de patrouille cislunaire sera choisie d’ici juillet. Ce système pourra surveiller l’espace jusqu’à 450 000 km de la Terre.