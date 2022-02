Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

Des éclairs records

Des éclairs en Amérique du Nord et du Sud ont établi de nouveaux records de longueur et de durée. Au début de février, l’Organisation météorologique a certifié ces records : 768 km pour un éclair observé en avril 2020 dans le sud des États-Unis et 17,1 secondes pour un éclair vu en Uruguay en juin 2020. Les précédents records étaient de 709 km pour un éclair brésilien de 2018 et 16,7 secondes pour éclair argentin en 2019.

Quiz

Qu’ont découvert des chercheurs dans le venin de serpent et d’araignée ?

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS La vipère de Russell, un serpent venimeux du Sri Lanka

Des bactéries. Cela signifie qu’elles survivent à l’environnement microbicide du venin et pourraient être responsables des infections liées aux morsures, selon une étude britannique prépubliée juste avant Noël sur BiorXiv. Des biologistes de l’Université de Northumbria et de la société Venomtech avancent que cela pourrait ébranler le « dogme » de la stérilité du venin, stérilité que Venomtech envisageait d’exploiter pour des applications médicales.

Le chiffre

PHOTO TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ DU WISCONSIN Des algues terrestres au Wisconsin

5 millions

C’est la quantité d’algues microscopiques dans chaque gramme de sol, selon une étude française. Publiés au début de février dans la revue The New Phytologist, ces travaux de l’Université de Toulouse III et du CNRS montrent que les algues terrestres captent plus de CO 2 atmosphérique que prévu, soit l’équivalent de 30 % des émissions humaines de gaz à effet de serre. Ces algues microscopiques pourraient être mises à contribution dans les projets de captation du CO 2 atmosphérique.

Les remèdes sumériens

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ CASE WESTERN RESERVE La scille maritime, dans un manuscrit arabe du XIIIe siècle

Une plante médicinale sumérienne et babylonienne a été identifiée en janvier par une archéologue américaine. Cette plante, qui était utilisée à toutes les sauces en médecine dans les deux millénaires avant notre ère, est en réalité la scille maritime, une plante toxique en grande quantité. Son bulbe ressemble à un oignon, ce qui a permis à la classiciste de l’Université Case Western Reserve, en Ohio, de tirer cette conclusion de textes sumériens, babyloniens, gréco-romains et arabes médiévaux. Son analyse est publiée dans la revue Ancient Near East Today.

Plus d’arbres que prévu

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE La forêt boréale au Québec

La Terre compte 14 % plus d’espèces d’arbres que prévu, selon une nouvelle étude américaine. Il y a 73 300 espèces d’arbres, selon le nouveau décompte de l’Université du Minnesota, publié à la fin de janvier dans la revue PNAS. Les biologistes de Minneapolis estiment que 43 % des espèces d’arbres sont en Amérique du Sud et que le tiers sont des espèces rares souvent menacées d’extinction.