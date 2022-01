Quand les robots dépasseront les humains

L’intelligence artificielle pourrait dépasser le cerveau humain d’ici 2029, et être un milliard de fois plus intelligente que nous d’ici 2050. « Pour les robots, nous ne serons alors qu’une mouche dans la pièce, et personne ne sait comment ils traiteront cette mouche », prévient l’informaticien et auteur Mo Gawdat, ex-directeur commercial de Google X, le volet innovation de Google. Voici cinq éléments frappants tirés de son nouveau livre best-seller Scary Smart : The Future of Artificial Intelligence and How You Can Save Our World (Terriblement intelligent : L’avenir de l’intelligence artificielle et comment vous pouvez sauver notre monde), paru aux éditions Pan Macmillan.