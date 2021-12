Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

Les tornades et les ponts d’étagement

Les ponts d’étagement, couramment appelés viaducs, ne sont pas des endroits particulièrement dangereux pour s’abriter des tornades, contrairement à ce que clament depuis quelques années les autorités américaines, notamment le Service météorologique national (NWS). C’est ce qu’ont conclu des ingénieurs de l’Université du Rhode Island, après avoir modélisé dans une soufflerie une tornade passant au-dessus d’un tel pont. Dans la revue Physics of Fluids, début décembre, les chercheurs de Providence constatent que la vitesse des vents n’est pas accélérée par le pont, ce qu’on craignait. Ils notent toutefois qu’il est encore trop tôt pour conclure qu’un pont protège des tornades.

Quiz

Qu’est-ce qu’une entreprise norvégienne propose pour diminuer la gravité des ouragans côtiers ?

PHOTO TIRÉE DU SITE D’OCEANTHERM L’essai d’Ocean Therm en Floride

Réponse

Installer des émetteurs de bulles à 150 mètres de profondeur, sous l’eau. OceanTherm utilise cette technologie pour empêcher certains fjords de geler l’hiver, afin de préserver les liaisons par traversier (dans des eaux froides, la turbulence empêche la glace de se former). Une étude d’un institut de recherche indépendant norvégien, Sintef, a montré que 30 km de long d’émetteurs de bulles permet par ailleurs de réduire dans les tropiques la température de surface de l’eau de plus de 3 ℃, sur une superficie de 2700 km⁠2. Or, la force des ouragans dépend de la température de l’eau. Ces barrières de bulles pourraient être installées au large de certaines villes côtières.

Le chiffre

Cinq heures

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA NASA Illustration de la sonde Parker devant le Soleil

C’est la durée du séjour dans l’atmosphère du Soleil de la sonde solaire Parker de la NASA, en avril dernier, à 13 millions de kilomètres de notre astre. Lancée en 2018, Parker va continuer à s’approcher, à chaque orbite, de plus en plus du Soleil. Son passage le plus rapproché, à 6 millions de kilomètres, aura lieu en janvier prochain. Les résultats de la NASA ont été annoncés dans les Physical Review Letters, à la mi-décembre.

Les limites de Rome

PHOTO FOURNIE PAR LE PROJET ARTAXATA Base de l’aqueduc de l’Arménie visible dans une tranchée

Des chercheurs arméniens et allemands ont mis au jour une preuve du revers de fortune qu’a connu l’Empire romain au début du IIe siècle. Sur le site helléniste d’Artashat-Artaxata, au sud d’Erevan, les archéologues ont découvert les fondations monumentales d’un aqueduc, qui devait alimenter la capitale prévue pour la province d’Arménie. Cette région a été brièvement romaine sous l’empereur Trajan, entre 98 et 117. Il s’agit de l’aqueduc romain le plus oriental. Il n’a pas pu être terminé. Les travaux des chercheurs de l’Université de Münster et de l’Académie nationale des sciences de l’Arménie ont été publiés fin novembre dans l’Archäologischer Anzeiger.

L’odeur d’une mère

WIKIMEDIA COMMONS Les phéromones maternels expliquent la capacité d’un bébé à interagir avec des étrangers en présence de sa mère.

Grâce à des électroencéphalogrammes, des chercheurs du CHU Sainte-Justine ont découvert pourquoi les bébés sont davantage capables d’avoir des interactions avec des étrangers en présence de leur mère. En présence de phéromones maternelles, des molécules olfactives ayant un impact sur les neurones, les neuroscientifiques ont observé que les ondes cérébrales du bébé sont synchronisées non seulement avec celles de leur mère, mais aussi avec celles d’étrangers. Sans ces phéromones, le cerveau des bébés n’est synchronisé ni avec la mère ni avec les étrangers. Les chercheurs montréalais, qui ont publié leurs résultats à la mi-décembre dans la revue Science Advances, pensent que des vaporisateurs de phéromones pourraient servir à atténuer la gravité des troubles de développement.