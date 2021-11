Sciences

Changements climatiques

Une affaire de mathématiques

Conclure un nouvel accord international pour limiter le réchauffement du climat est une affaire complexe, qui nécessite une réponse planétaire. Le problème à régler, lui, est beaucoup plus simple. Une affaire de chiffres et de mathématiques, en quelque sorte. Un peu à l’image de cette célèbre réplique qui avait marqué la campagne présidentielle entre Bill Clinton et George H. W. Bush en 1992 : « C’est l’économie, imbécile ! »