Les habitants de Boston ont pu observer et jouer avec des robots samedi à l'occasion du festival annuel Robot Block Party organisé par MassRobotics, une association d’entreprises de robotique.

Agence France-Presse

L'événement attire environ 5000 visiteurs. « Il semble que chaque année, il y a plus de choses qui roulent, qui volent, plus de chiens, plus de robots quadrupèdes, plus de voitures », affirme Joyce Sidopoulos, vice-présidente pour les programmes à MassRobotics.

