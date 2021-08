Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Mathieu Perreault La Presse

Un ballon successeur de Hubble

Un télescope spatial accroché à un ballon se veut le successeur du télescope spatial Hubble, ont annoncé des astronomes à la mi-juillet à un congrès d’astronomie. Le SuperBIT, auquel participe l’Agence spatiale canadienne, sera lancé en 2022 pour la première fois et s’élèvera à 40 km d’altitude, au-dessus de la stratosphère qui entrave les observations des télescopes terrestres. Testé notamment à Timmins, en Ontario, en 2019, le SuperBIT sera soutenu par un ballon de plus de 500 000 m3, l’équivalent d’un stade de football. Il restera en orbite quelques jours par mission, sera réutilisable et coûte 5 millions US, soit 1000 fois moins qu’un télescope spatial de capacité comparable, selon la présentation faite au congrès annuel virtuel de la Société astronomique royale.

Quiz : Quelle nouvelle source d’eau potable a été découverte pour le désert de l’Atacama ?

PHOTO TIRÉE DU SITE DU MIT Des trappes à brouillard dans le désert de l'Atacama

Réponse : Des trappes à brouillard améliorées. Les trappes à brouillard servent à capturer l’humidité de l’air du large pendant la nuit. Des ingénieurs polonais viennent de proposer une nouvelle méthode de fabrication de ces engins, qui augmente leur capacité de 50 %. Au printemps dernier, dans la revue ACS Nano, les chercheurs de l’École des mines et de la métallurgie de Cracovie décrivent comment fabriquer une trappe à brouillard naturellement polarisée, ce qui attire davantage de gouttelettes d’eau.

Le chiffre

27 m

PHOTO TIRÉE DE L’ÉTUDE PUBLIÉE DANS SCIENTIFIC REPORTS Restes du quai romain découvert dans la lagune de Venise

C’est la taille maximale des structures portuaires découvertes par des archéologues italiens dans le lagon de Venise. Ils ont aussi trouvé les restes d’une route romaine qui allait de Chioggia, ville lacustre au sud de la Venise d’aujourd’hui, à Altinum, ville aujourd’hui disparue située à 5 km au nord de l’aéroport de Venise, sur la terre ferme. Cela montre que la lagune vénitienne était, il y a 2000 ans, partiellement au-dessus des eaux et probablement habitée. Jusqu’à maintenant, les plus anciennes preuves d’occupation humaine de la lagune dataient de l’époque des invasions hunniques au Ve siècle. Les chercheurs du Conseil national de recherche italien et de l’Institut universitaire d’architecture de Venise ont dévoilé le résultat de leurs fouilles sous-marines à la mi-juillet dans la revue Scientific Reports.

Régime minceur préhistorique

IMAGE FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ DE BRISTOL Impression d’artiste de l’alvarezsaure

Un petit dinosaure a subitement perdu 90 % de sa taille voilà 100 millions d’années, quand sa diète a changé. Telle est la conclusion de chercheurs de l’Université de Bristol, qui ont étudié des fossiles d’alvarezsaure, un dinosaure qui a vécu il y a 160 à 70 millions d’années. Jusqu’à il y a 100 millions d’années, il pesait entre 10 et 70 kg et se nourrissait de petits animaux et d’œufs de dinosaures. Puis, sa diète est passée aux termites, à l’occasion de l’apparition de forêts lors de la révolution terrestre du crétacé, et l’alvarezsaure s’est mis à peser à peine quelques kilos. L’étude a été publiée début juillet dans la revue Current Biology.

Qu’est-ce qu’un astronaute ?

PHOTO JOE SKIPPER, ARCHIVES REUTERS L’équipage du premier vol de Blue Origin, le 20 juillet dernier : Oliver Damen, Jeff Bezos, Wally Funk et Mark Bezos

Les autorités aériennes américaines n’ont pas attendu longtemps pour réagir aux vols des touristes spatiaux milliardaires Jeff Bezos (Blue Origin) et Richard Branson (Virgin Galactic). La Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé le 20 juillet une restriction de la définition d’un astronaute. Il faut maintenant que les astronautes « aient eu des activités spatiales essentielles à la sécurité ». La FAA a toutefois maintenu le seuil de 80 km d’altitude dans sa définition, seuil qu’ont dépassé les vols de Blue Origin et de Virgin Galactic.