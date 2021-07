Sciences

Infections urinaires

Il serait possible d’affaiblir la bactérie E. coli, selon une étude

(Montréal) Il pourrait être possible de fragiliser des bactéries problématiques, comme les Escherichia coli, et possiblement de les rendre plus vulnérables aux antibiotiques, démontrent des travaux menés à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).