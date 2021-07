(Washington) Le milliardaire américain Jeff Bezos a dit avoir été « abasourdi » par « la beauté et la fragilité » de la Terre en voyant la planète bleue depuis l’espace, mardi, lors de son vol à bord du vaisseau de sa société Blue Origin.

Agence France-Presse

« Tous ceux qui ont été dans l’espace ont dit que ça les avait changés et qu’il étaient stupéfaits, abasourdis, par la Terre et sa beauté, mais aussi sa fragilité, et je suis entièrement d’accord », a dit le fondateur d’Amazon lors d’une conférence de presse après son vol à plus de 100 km d’altitude.

La Terre « est une petite chose fragile et quand nous évoluons sur cette planète, nous faisons des dégâts », a affirmé Jeff Bezos. « C’est une chose de le reconnaître, mais c’est autre chose que de voir de vos propres yeux à quel point elle est vraiment fragile. »

Ce premier vol habité de Blue Origin a aussi été le premier transportant un passager payant, une nouvelle étape pour l’industrie du tourisme spatial.

Le propulseur New Shepard, au sommet duquel se trouvait la capsule transportant Jeff Bezos et trois passagers, s’est envolé mardi matin depuis le désert du Texas.

Aux côtés de l’homme le plus riche du monde se trouvaient son frère Mark, la pionnière de l’aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Daemen. Mme Funk et lui sont devenus respectivement l’astronaute la plus âgée et le plus jeune de l’Histoire.

La capsule s’est ensuite séparée de son propulseur et les néo-astronautes ont passé quelques minutes à 107 km d’altitude, au-delà de la limite internationalement reconnue entre l’atmosphère terrestre et l’espace.

« J’ai aimé chaque minute, j’aurais juste aimé que ça dure plus longtemps », a assuré Wally Funk, ajoutant être « impatiente de retourner » dans l’espace.