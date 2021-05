Plus une personne se dit « spirituelle », plus elle doute de l’utilité des vaccins, révèle une nouvelle étude publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science.

Une étude réalisée dans 24 pays montre qu’un haut degré de spiritualité de même qu’un faible niveau de connaissances scientifiques influencent l’opinion des gens à l’égard de la vaccination. Résumé.

Nicolas Bérubé

La Presse

Spiritualité contre vaccins

Plus une personne se dit « spirituelle », plus elle doute de l’utilité des vaccins – une croyance qui « peut occasionner des risques sérieux pour la santé publique », révèle une nouvelle étude réalisée auprès de plus de 6000 participants dans 24 pays, publiée dans la revue Social Psychological and Personality Science. Ce lien est observable dans les pays développés, de même que dans les pays émergents. Les personnes qui ont mal répondu à une série de questions portant sur la science – « Est-ce qu’un électron est plus petit qu’un atome ? » par exemple – ont également démontré plus de scepticisme face aux vaccins et à la science en général.

Croyances « Nouvel Âge »

Bastiaan Rutjens, professeur adjoint à l’Institut de recherche en psychologie de l’Université d’Amsterdam et coauteur de l’étude, note que le visage des groupes sceptiques par rapport à la vaccination a changé au fil du temps. « Aux Pays-Bas, par exemple, les gens sceptiques étaient historiquement issus des communautés religieuses orthodoxes, comme certains protestants, dit-il en entrevue. Aujourd’hui, les sceptiques viennent de groupes plus diversifiés, mais de nombreux membres partagent des croyances et des visions du monde que l’on pourrait qualifier de “Nouvel Âge” ou influencées par la spiritualité. »

Scepticisme hétérogène

Le scepticisme à l’égard de la science et de la vaccination n’est pas un bloc homogène : différents groupes sont sceptiques par rapport à différentes choses. « Par exemple, en Égypte, en Roumanie et au Venezuela, le scepticisme scientifique est beaucoup plus fort qu’en Australie ou au Canada », notent les auteurs. Toutefois, « le scepticisme face aux changements climatiques est principalement associé à l’idéologie politique, mais pas aux croyances religieuses ou spirituelles ». Cet effet était d’ailleurs plus prononcé aux États-Unis et au Canada.

Remède possible ?

Comment peut-on augmenter la confiance en la science et en la vaccination chez les sceptiques ? Les auteurs notent qu’un meilleur enseignement des concepts scientifiques de base pourrait aider la population à se familiariser avec la façon dont fonctionne la science. À plus court terme, il est important de donner une information honnête et d’aider à démystifier l’impact de la vaccination sur le système immunitaire, croit Bastiaan Rutjens. « Chercher à convaincre les gens ou à aller à l’encontre de leurs croyances n’aidera pas. Si quelqu’un craint que les vaccins ne soient pas naturels, plutôt que d’aller à l’encontre de son point de vue sur l’importance de ce qui est naturel, il serait préférable d’essayer d’intégrer la vaccination dans cette vision du monde. On peut insister par exemple sur le fait que le processus de vaccination est, de plusieurs façons, un processus naturel. »

Vacciné ? Récompensé !

Un sondage réalisé aux États-Unis auprès de plus de 75 000 personnes par des chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles a montré que différentes mesures incitatives peuvent convaincre les gens de se faire vacciner contre la COVID-19. Par exemple, les répondants républicains étaient plus susceptibles de se faire vacciner si cela signifiait qu’ils pourraient cesser de porter un masque. Chez les démocrates, l’effet le plus positif venait des récompenses pécuniaires : 48 % ont dit être plus enclins à se faire vacciner s’ils recevaient un paiement de 100 $. C’est d’ailleurs ce que fait la Virginie-Occidentale : l’État va remettre une obligation d’une valeur de 100 $ à chaque personne âgée de 16 à 35 ans qui reçoit les deux doses de vaccin. Au New Jersey, des brasseries ont eu une idée originale, et qui coûte beaucoup moins que 100 $ : offrir gratuitement une bière à toute personne de 21 ans et plus qui fournit la preuve qu’elle a été vaccinée en mai. Et plus tôt ce mois-ci, le gouverneur de l’Ohio a annoncé la création d’une loterie avec 1 million de dollars US à la clé pour les personnes ayant reçu une injection.