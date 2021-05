Sciences

Alerte aux nuages

Les nuages sont parmi les éléments les plus difficiles à modéliser pour prévoir l’évolution du climat. Mais sans eux, la Terre serait 20 °C plus chaude. Or, une nouvelle étude sonne l’alarme : les nuages bas pourraient diminuer comme peau de chagrin au XXIe siècle, provoquant un réchauffement catastrophique.