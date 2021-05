Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

De l’oxygène sur Mars

Alors que tous les yeux sont tournés vers Ingenuity, l’hélicoptère qui est arrivé sur Mars avec le rover Perseverance, une autre première martienne est passée inaperçue. Perseverance avait également emporté un appareil, Moxie, capable de produire de l’oxygène à partir du dioxyde de carbone (CO 2 ) de l’atmosphère martienne. La NASA a indiqué, à la fin d’avril, que Moxie avait produit 5,4 g d’oxygène, suffisant à un astronaute pour 10 minutes.

Comment la mangrove résiste-t-elle à l’eau salée ?

En partageant les nutriments grâce aux racines interconnectées de plusieurs arbres. Des biologistes de l’Université de Glasgow ont observé le phénomène dans des mangroves mexicaines, qui vivent dans des marais protégés de la mer par des bandes de sable. Lors de certaines tempêtes, de l’eau salée du golfe du Mexique entre dans les marais, qui deviennent trop salés pour les arbres pendant des semaines. Ceux-ci doivent vivre de leurs réserves de nutriments jusqu’à ce que la salinité redevienne normale, ce que le partage par les racines permet, décrivent les chercheurs, au début du mois de mai, dans la revue Communications Biology. Les arbres se nourrissent normalement des nutriments présents dans l’eau.

860 mètres

C’est le record mensuel de forage établi dans le futur tunnel de Brenner, entre l’Autriche et l’Italie. Le record, établi en mars par le constructeur de foreuses Herrenknecht, a été établi avec des machines de 10,65 m de diamètre. Le tunnel aura 12 m de diamètre, fera 64 km de longueur et ouvrira en 2025. Les travaux ont commencé en 2011.

Une autre résurrection judéenne

Des biologistes de l’Université de New York ont réussi à faire pousser des dattiers de Judée, disparus depuis près de 2000 ans à cause de croisements avec des dattiers nord-africains et crétois. Dans PNAS à la mi-avril, les chercheurs décrivent comment ils ont réussi à faire pousser 7 arbres à partir de 35 graines de dattiers de Judée trouvés sur des sites archéologiques allant du IVe siècle avant Jésus-Christ au IIe siècle de notre ère. L’exploit n’est pas important en tant que tel, mais il permet d’envisager la résurrection d’autres espèces végétales disparues.

Pas de vie à Proxima du Centaure

Une éruption stellaire 100 fois plus forte que les plus puissantes de notre Soleil a été détectée dans Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche de la Terre, où ont été repérées des exoplanètes. Ces exoplanètes sont situées dans la zone habitable de ce système solaire, mais ces éruptions stellaires, détectées par des astronomes de l’Université du Colorado à Boulder avec des données du télescope spatial Hubble, signifient que la vie y serait impossible.