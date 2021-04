Six mois après son échec, Vega décolle avec des satellites d’observation de la Terre

(Kourou) La fusée européenne Vega, qui avait perdu deux satellites à l’automne 2020, a « parfaitement réussi » son retour en vol dans la nuit de mercredi à jeudi depuis Kourou, en Guyane, mettant notamment en orbite le satellite d’observation de très haute résolution Pléiades Neo 3.

Agence France-Presse

Ce lancement de Vega a « parfaitement réussi », s’est réjoui à l’issue des opérations le Centre national d’études spatiales, dans un communiqué.

L’enjeu était de taille pour le lanceur italien qui a connu deux échecs en 18 lancements.

C’est un « retour en vol réussi » pour Vega, s’est aussi félicité Stéphane Israël, le président exécutif d’Arianespace, à la suite de la mission qui a duré 1 heure et 42 minutes.

Vega a placé à 628 km d’altitude Pléiades Neo 3, premier satellite très haute résolution d’une nouvelle constellation d’observation de la Terre entièrement développée et financée par Airbus pour plus de 600 millions d’euros (près de 900 millions de dollars canadiens).

La fusée italienne a aussi placé cinq satellites de petite taille via son service de déploiement SSMS de « lancements partagés » : Norsat-3, microsatellite d’observation au profit de l’agence spatiale norvégienne et quatre cubesats pour les opérateurs Eutelsat, NanoAvionics/Aurora Insight et Spire.

Le tir a eu lieu mercredi à 22 h 50 heure locale.

Selon Arianespace, qui commercialise et exploite la fusée Vega, les opérations de production du lanceur et la préparation du tir avaient été menées suivant « l’ensemble des recommandations » qui avaient été « formulées » par la commission d’enquête indépendante mise en place après l’échec du vol Vega à l’automne 2020.

La fusée s’était abîmée en mer le 17 novembre, peu après son envol, avec à son bord deux satellites espagnol et français. L’échec de la mission était dû à un problème de fabrication lors de l’intégration du quatrième étage de la fusée, fabriquée par Avio en Italie. L’erreur de câblage n’avait pas été détectée par les contrôles.

Vega a auparavant également subi en juillet 2019 un premier échec alors qu’elle devait mettre en orbite un satellite militaire d’observation émirati.

Résolution de 30 centimètres

Pour Pléiades Neo 3, « les premiers signaux de télémétrie ont été reçus ce matin et les panneaux solaires sont déployés », a annoncé Airbus dans un communiqué.

Le satellite de 920 kilogrammes permettra d’observer une zone d’un demi-million de km2, soit près de la superficie de la France métropolitaine, avec une résolution de 30 centimètres.

Il doit être rejoint en juillet par un deuxième satellite, Pléiades Neo 4, lancé par une fusée Vega, puis au deuxième trimestre 2022 par Pléiades Neo 5 et 6 à bord de la future fusée Vega-C pour former une constellation de 4 satellites.

Elle doit permettre à Airbus de répondre à des demandes civiles comme militaires toujours plus croissantes d’images de haute définition.

Couplés à des logiciels dotés d’intelligence artificielle, la constellation doit permettre par exemple d’identifier précisément un navire en mer ou des avions sur un tarmac. Mais aussi d’évaluer l’évolution d’une situation dans une zone donnée grâce à de multiples passages en un bref délai, selon François Lombard, directeur des activités intelligence d’Airbus.

Avec cette Pleiades Neo, Airbus rejoint l’américain Maxar, seul jusqu’à présent sur ce marché de la résolution à 30 centimètres, et entend bien établir un « duopole » à l’image d’Airbus et Boeing dans l’aéronautique, a-t-il expliqué lors d’une présentation.

La résolution des satellites d’observation français civils SPOT est de 1,5 mètre, celle de la précédente génération de Pléiades de 50 centimètres et celle, classifiée, des satellites militaires est inférieure à 25 centimètres, selon Philippe Pham, patron de l’observation chez Airbus.