Le privé sur la Lune

C’est finalement SpaceX qui va construire l’alunisseur du programme Artemis. Prévue pour 2024, la mission implique une capsule Orion construite par Lockheed Martin et Airbus, qui fera la navette entre la Terre et la Lune et sera lancée par une fusée conçue par la NASA. L’alunisseur de SpaceX sera lancé par une fusée de l’entreprise puis envoyé en orbite autour de la Lune pour rencontrer Orion. Quatre autres sociétés privées, dont Boeing et Lockheed Martin, ont participé au concours pour l’alunisseur.

Quiz

Q. Pourquoi la ville précolombienne de Cahokia, dans l’Illinois, est-elle disparue ?

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS Le site de Cahokia, en Illinois

R. Pas à cause de la déforestation, une des hypothèses les plus souvent proposées pour expliquer la disparition de cette ville de 15 000 personnes au XIVe siècle. Dans Geoarcheology à la mi-avril, des archéologues de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champagne ont conclu qu’il n’y avait pas eu plus d’inondations durant le pic d’occupation de Cahokia, à partir du IXe siècle. Or, l’hypothèse de la déforestation explique l’abandon de Cahokia par une augmentation des inondations dues à la disparition des forêts, coupées pour du bois d’œuvre. L’autre hypothèse prédominante est une succession de guerres.

Le chiffre

Un milliard de milliards

PHOTO WIKIMEDIA COMMONS La Terre a été frappée par la foudre un milliard de milliards de fois durant le premier milliard d’années de son existence.

C’est le nombre de fois que la Terre a été frappée par la foudre durant le premier milliard d’années de son existence. Selon des géologues de l’Université Yale, cette fréquence de deux à dix fois supérieure à celle de la foudre actuelle pourrait être la source de l’azote nécessaire à la vie. Cet azote soluble n’était pas présent dans la Terre primordiale. Une hypothèse avance que l’azote pourrait être venu sur Terre avec des météorites. Dans Nature Communications à la mi-avril, les chercheurs de Yale expliquent que la foudre transforme certaines roches en verre contenant de l’azote soluble.

Un vestige de planète

IMAGE FOURNIE PAR LA NASA Impression d’artiste de Psyché

La NASA a confirmé, au début du mois d’avril, que la mission Psyché, qui visitera l’astéroïde du même nom, sera lancée l’an prochain. Il s’agit d’un des rares astéroïdes métalliques, ce qui signifie que Psyché est probablement un vestige de protoplanète du début du Système solaire et a une composition similaire à celle du noyau de la Terre. D’un diamètre de 226 km, Psyché est l’un des premiers astéroïdes à avoir été détectés, en 1852 par un astronome italien.

Des guêpes esseulées

PHOTO FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ CORNELL Les biologistes de l’Université Cornell ont fait une découverte surprenante concernant les guêpes.

Les guêpes perdent la capacité de se souvenir des figures de leurs congénères quand elles sont élevées en isolement, selon une nouvelle étude américaine. C’est la première fois qu’on observe une modification environnementale dans le cerveau d’insectes qui a un impact sur leur mémoire. Les biologistes de l’Université Cornell, dans un texte publié au début du mois d’avril dans Biology Letters, veulent maintenant voir si le même phénomène a lieu chez les abeilles.