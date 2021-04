PHOTO RYAN LANNOM/NASA, AFP

Le « Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment » (Moxie) est une boîte dorée de la taille d’une batterie de voiture, située à l’avant droit du rover. Il utilise électricité et chimie pour scinder les molécules de CO 2 , produisant ainsi de l’oxygène d’un côté, et du monoxyde de carbone de l’autre.