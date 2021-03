Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

Éric-Pierre Champagne

La Presse

En chiffre : 35

On retrouve en Inde 35 des 50 villes les plus polluées au monde. Ce sont les conclusions du dernier bilan du Rapport mondial sur la qualité de l’air, qui analyse les données dans 106 pays. Pour la troisième année de suite, New Delhi a remporté le titre de ville la plus polluée, avec un taux de particules fines deux fois supérieur à celui de Pékin, qui pointe au 14e rang de ce triste palmarès. On estime que 54 000 personnes ont perdu la vie à New Delhi en 2020 en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Quiz science : des éclairs ont-ils favorisé la vie sur Terre ?

PHOTO GENE BLEVINS, ARCHIVES REUTERS Les éclairs auraient permis de relâcher sur Terre de grandes quantités de phosphore, élément chimique essentiel à l’apparition des premiers organismes vivants, selon une étude parue dans Nature Communications.

C’est l’hypothèse avancée par des chercheurs de l’Université Yale. Il y a entre 3,5 et 4,5 milliards d’années, la composition atmosphérique de notre planète favorisait les orages au point où des milliards d’éclairs ont frappé la Terre. Ces éclairs auraient permis de relâcher de grandes quantités de phosphore, un élément chimique essentiel à l’apparition des premiers organismes vivants. Une étude, parue dans Nature Communications, à méditer lors du prochain orage au cours duquel les éclairs se feront voir et entendre.

Le lac Michigan se réchauffe

PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE La ville de Chicago bordée par le lac Michigan

Les eaux profondes du lac Michigan se réchauffent. C’est la conclusion d’une étude publiée dans la revue Nature Communications par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Or, les conséquences de ce réchauffement laissent présager d’importants changements pour le lac Michigan, mais aussi pour tout l’écosystème des Grands Lacs. Analysant des données sur 30 ans, les chercheurs ont découvert que les eaux plus profondes se réchauffent à un point tel que les conditions hivernales qu’on y retrouve disparaissent de plus en plus, même en hiver. Cette étude serait l’une des premières réalisées dans les eaux profondes sur un plan d’eau aussi vaste.

Pot et changements climatiques

PHOTO ROBERT ATANASOVSKI, AFP La culture de cannabis occasionne des émissions de CO 2 de l’ordre de 2,6 mégatonnes par année au Colorado, supérieures à celles de 1,8 mégatonne générées par l’exploitation des mines de charbon.

Des scientifiques de l’Université d’État du Colorado ont mené une curieuse recherche qui a conduit à des résultats pour le moins surprenants. Dans cet État, la production de cannabis produit plus de gaz à effet de serre que l’industrie du charbon ! Signalons cependant que cette industrie connaît une importante croissance depuis la légalisation du pot au Colorado, il y a quelques années. La production se fait essentiellement en serre, ce qui nécessite des équipements pour l’éclairage et le contrôle de la température. Cette culture occasionne des émissions de CO 2 de l’ordre de 2,6 mégatonnes par année, supérieures à celles de 1,8 mégatonne générées par l’exploitation des mines de charbon.

On respire mieux à Los Angeles, sauf quand il fait très chaud

PHOTO DAMIAN DOVARGANES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS La réglementation californienne sur les véhicules a permis de diminuer de moitié le nombre de particules fines dans l’air entre 1999 et 2012.

À Los Angeles, la qualité de l’air s’est améliorée au cours des 20 dernières années, notamment grâce aux mesures déployées contre la pollution automobile dans la deuxième agglomération en importance aux États-Unis, après New York. Des chercheurs de l’Université Berkeley ont constaté que la réglementation sur les véhicules a permis de diminuer de moitié le nombre de particules fines dans l’air entre 1999 et 2012. La qualité de l’air s’est donc améliorée, sauf lors des épisodes de chaleur intense, signalent-ils, invitant les autorités à intervenir pour réduire les émissions polluantes dans d’autres secteurs d’activités.