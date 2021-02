Quand les intestins mènent au cerveau

Traiter la dépression, la schizophrénie et l’autisme avec des médicaments visant les microbes gastro-intestinaux ? Voici le pari de dizaines de chercheurs, qui s’intéressent de plus en plus aux liens entre cette partie du corps et le cerveau. Des greffes de matière fécale sont même envisagées.