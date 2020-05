Les médicaments contre l’hypertension n’augmentent pas le risque de COVID-19

(Washington) Les médicaments contre l’hypertension n’augmentent pas le risque de contracter la maladie de la COVID-19 ou d’en développer des formes sévères, concluent trois études publiées vendredi dans le New England Journal of Medicine et qui devraient rassurer les millions de gens qui en prennent.