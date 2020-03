Des tremblements de « mars »

Il y a bel et bien des séismes sur Mars, a annoncé lundi une équipe internationale de chercheurs. Les données de la sonde InSight montrent incontestablement qu’une quarantaine de séismes moyens ont eu lieu depuis un peu plus d’un an. Cela devrait aider à comprendre la structure interne de la planète rouge, notamment la taille de son noyau.