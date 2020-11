Votre chat passe sa journée avachi sur le divan, alors que celui de la ruelle semble gambader pendant des heures, sans avoir besoin de repos. Les chats de maison dorment-ils plus longtemps que les autres? Ça dépend.

Catherine crépeau

Agence Science-Presse

Un chat adulte en bonne santé dort en moyenne 15 heures par jour. Pour les chatons, chez qui le sommeil favorise la libération de l’hormone de croissance, les périodes de repos peuvent s’étendre sur 20 heures. Il en est de même pour les chats âgés et moins actifs.

Ce rythme de repos est un vestige de l’époque où le chat vivait à l’état sauvage et devait chasser son prochain repas. Le sommeil lui permet de préserver son énergie au cas où il devrait courir longuement pour attraper une proie. Bien qu’il n’ait plus qu’à se présenter devant son bol pour manger, le chat domestique a conservé son instinct de chasseur —comme peuvent en témoigner tous ceux qui se font apporter des oiseaux ou des souris!

Outre l’âge et la génétique, les vétérinaires semblent s’entendre pour dire que la durée de sommeil du chat est liée à son niveau d’activité. Plus il est libre de sortir de la maison et de courir, plus il a besoin de récupérer: c’est le « sommeil profond », comme pour nous.

Pourtant, il est vrai que les chats d’appartement peuvent dormir plus que ceux qui errent à l’extérieur, affirme l’éthologue et « comportementaliste pour chat » Florence d’Ivernois. Sauf qu’il s’agira alors plus souvent de somnolence ou de sommeil léger.

Le sommeil du chat est par ailleurs lié aux saisons et à la luminosité. Il aura tendance à dormir davantage quand il fait froid, gris ou que la pluie tombe - et ce, même s’il ne sort jamais de la maison.

Quant au chat qui ferme les yeux longtemps dans une journée, il ne faut pas confondre cela avec la fatigue: ça peut être le signe qu’il s’ennuie ou qu’il passe trop de temps seul. Les chats qui en sont victimes en viennent souvent à ne plus jouer par manque de stimulation.

Qu’ils soient les rois du sofa ou les rois de la ruelle, les chats passent effectivement beaucoup de temps à dormir. La différence entre les types de chats réside plus souvent dans le type de sommeil - léger ou profond