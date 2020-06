Miction impossible ? La NASA lance un appel à idées pour des toilettes lunaires

(Washington) Les astronautes peuvent déjà uriner et déféquer quand ils flottent dans l’espace, mais la NASA cherche des concepts plus petits, plus efficaces et adaptés à la faible gravité lunaire pour ses futures missions sur la Lune. Elle a lancé jeudi un appel à projets avec 35 000 dollars de prix.