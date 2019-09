Quelques milligrammes de toute l’actualité scientifique de la semaine

99 millions d’années

C’est l’âge d’un morceau d’ambre récolté en Birmanie dans lequel on a retrouvé quatre espèces d’insectes éteintes qui n’avaient jamais été identifiées. Ces drôles d’insectes avaient des pièces buccales en forme de trompe à succion destinées à aspirer le pollen des fleurs, mais qui étaient inefficaces, parce qu’elles fonctionnaient par capillarité, et non sous l’action de muscles, comme chez les mouches et les papillons. Les chercheurs ont décrit les animaux comme une « expérience ratée de la nature ». Les travaux ont été publiés dans la revue Cretaceous Research.

Quiz science

Qu’arrive-t-il aux corneilles qui mangent des frites ?

PHOTO ANDREA TOWNSEND Corneilles des villes, corneilles des champs, cholestérol des villes, cholestérol des champs...

RÉPONSE: Elles ont un haut taux de cholestérol ! Une étude publiée dans The Condor : Ornithological Applications révèle que plus les corneilles nichent près des villes, plus leur taux de cholestérol est élevé. Les scientifiques ont même nourri des corneilles témoins avec des cheeseburgers McDonald’s et découvert que leur taux de cholestérol atteignait celui des corneilles urbaines, connues pour manger nos restes alimentaires. Mais difficile de dire si ce cholestérol leur est nuisible. Les oiseaux nourris aux cheeseburgers semblaient en fait en meilleure forme que ceux des campagnes !

Un hélicoptère sur Mars

PHOTO FOURNIE PAR LA NASA Des ingénieurs de la NASA ont fixé cette semaine un hélicoptère sur le rover Mars 2020.

Des ingénieurs de la NASA ont fixé cette semaine un hélicoptère sur le rover Mars 2020 — un véhicule qui, comme son nom l’indique, sera envoyé sur la planète Mars l’an prochain. Dans ce qui est décrit comme un projet à « haut risque, haut potentiel », la NASA veut vérifier s’il est possible de faire voler un hélicoptère dans la mince atmosphère de la planète rouge. L’engin volant pourrait atteindre des falaises, des cavernes et des cratères difficiles d’accès pour les rovers et éventuellement jouer les éclaireurs en explorant le terrain avant la venue de robots ou même d’humains. Le départ de Mars 2020 est prévu pour juillet prochain.

L’astéroïde Bénou sous la loupe

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La sonde de la NASA OSIRIS-REx doit se poser sur l’astéroïde Bénou et y prélever des échantillons. Et un instrument canadien vient de fournir des cartes précises des quatre sites envisagés pour un tel échantillonnage. Choisis parce qu’on peut s’y poser de façon sécuritaire et parce qu’ils sont intéressants d’un point de vue scientifique, les sites d’environ 10 mètres de diamètre portent tous des noms d’oiseau — Rossignol, Martin-pêcheur, Balbuzard et Bécasseau. Cette vidéo de l’Agence spatiale canadienne donne une idée de leur allure.

Mystérieux chocolat au pot

PHOTO KEVIN KERR, FOURNIE PAR LES CHERCHEURS En analysant un lot de chocolat infusé de cannabis, les chercheurs ont noté que le taux de THC mesuré diminuait selon la quantité de chocolat analysé.

Les friandises à base de cannabis seront bientôt légales au Canada, mais pas au Québec. Or, une recherche sur le point d’être présentée au congrès de l’American Chemical Society montre que le chocolat semble causer des problèmes quand vient le temps d’évaluer la force de ces desserts psychédéliques. En analysant un même lot de chocolat infusé de cannabis, les chercheurs ont noté que le taux de THC mesuré diminuait selon la quantité de chocolat analysé. Ce résultat contre-intuitif suggère que le chocolat supprime le signal du THC et fausse les mesures, bien que l’effet psychotrope demeure. Comme le THC se dissout dans le gras, les scientifiques soupçonnent que ce sont les matières grasses du chocolat qui provoquent ce qu’ils appellent cet « effet matrice ». Les travaux pourraient conduire à revoir la façon dont on mesure la puissance des produits comestibles à base de cannabis.